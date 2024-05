Sosta al mare, bufera sul bando 

«L’accesso al mare della Costa Verde è ormai privatizzato: strisce blu in aumento per fare cassa e promesse tradite». Il consigliere di minoranza di Arbus, Agostino Pilia, interviene sul bando del Comune per le aree sosta a pagamento nelle località di Piscinas, Pistis e Torre dei Corsari. I malumori sulla gestione del servizio lungo i 47 chilometri del litorale quest’anno non hanno aspettato la conclusione della gara, si son fatti sentire subito dopo l’ufficializzazione del bando, per la prima volta quadriennale, 2024-2027, e con l’aumento di 50 euro per ogni stallo.

La protesta

La minoranza consiliare ha chiesto al sindaco, Paolo Salis, una riunione del Consiglio comunale per discutere la loro mozione sulla problematica dei parcheggi. «Il sindaco – incalza il capogruppo d’opposizione, Michele Schirru – ha il dovere di mantenere le promesse ai cittadini. In questo caso non l’ha fatto. Davanti ai residenti e ai proprietari delle villette estive di Torre dei Corsari ha ribadito che il senso unico e i parcheggi sarebbero stati in via sperimentale. Due giorni dopo cosa ha fatto? Un bando per i prossimi quattro anni. Dunque, nessuna sperimentazione, è una decisione calata dall’alto». E Pilia aggiunge: «Non ci sono dubbi sulla privatizzazione dei servizi: le spiagge da oltre 23 anni sono gestite da privati attraverso le concessioni. Il parcheggio di Scivu è di Funtanazza sono privati, l’ingresso al mare di Torre e l’area sosta da anni sono chiusi da sbarre telecomandate. Privati ora diventano anche i parcheggi di Piscinas, Torre dei Corsari e Pistis. Il Comune avrebbe dovuto tutelare la collettività dei cittadini, residenti, proprietari di case e villeggianti, garantendo un’equa distribuzione tra parcheggi liberi e a pagamento. Un atto dovuto, lo dice il codice della strada». E il gruppo chiede «la revoca della delibera prima dell’ennesimo ricorso al Tar».

Il progetto

Disco rosso sulle novità delle aree di sosta. Il costo di uno stallo nel capitolato passa dal 70 a 120 euro all’anno. Sale dunque il valore complessivo dell’appalto che arriva a 657.963 euro. C’è poi l’aumento del numero degli stalli a pagamento che passano da 381 a 494, segno più 178 a Piscinas e 46 a Pistis, segno meno 17 a Torre. Ridotti gli spazi liberi riservati ai lavoratori stagionali: da 8 a 2 a Piscinas, 6 a Torre e 20 a Pistis. Durata del servizio dal primo giugno al 30 settembre, quest’anno con la firma del contratto che non potrà arrivare prima della metà di luglio.

Il Comune

«Nessuna privatizzazione – dice il sindaco Paolo Salis –. Dal 2011 i parcheggi al mare hanno una gestione unica. Nel 2019 sono state le sbarre telecomandate che, chiudendo l’area sosta a Torre dei Corsari, di fatto sono privati per i prossimi 30 anni. Nessuna modifica è possibile, la gestione è stata affidata con regolare bando pubblico. Ribadisco che per i residenti e per chi paga la Tari ad Arbus c’è lo sconto del 50 per cento sulla tariffa di 5 euro per l’intera giornata».

RIPRODUZIONE RISERVATA