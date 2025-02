Sosta a Scivu, lettera (bis) in Procura 

Danno erariale e d’immagine per la Costa Verde, opere abusive e trasformazione inarrestabile di una fetta di litorale di grande pregio ambientale, la spiaggia di Scivu. Sono i pericoli che i consiglieri di minoranza di Arbus, Agostino Pilia e Gianni Lussu, sperano di sventare con la battaglia intrapresa tre anni fa e da prima combattuta a suon di interrogazioni e discussioni in Consiglio comunale e poi con esposto alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica di Cagliari. Ora arriva un sollecito alla Procura inviato anche all’Autorità nazionale anticorruzione, alla Forestale e ai carabinieri.

La denuncia

«È nostro dovere denunciare presunte irregolarità a danno di un bene pubblico – attacca Agostino Pilia –. Gli atti in nostro possesso raccontano una verità, l’area sosta di Scivu dal 2013 è stata gestita dal Comune per un introito complessivo di 112mila euro. Dalla stagione 2020 è affidata ad un privato facendo sì, secondo noi, che un tesoretto sia stato sottratto alla comunità, e allora ci chiediamo: si configura un danno erariale? Da qui la segnalazione e l’esposto all’autorità giudiziaria affinché venga fatta chiarezza. Per di più siamo alla quinta stagione di gestione privata dell’area assegnata con un affidamento diretto e vorremmo capire quale procedura sia stata seguita». In seguito alla lettera inviata ormai diversi mesi fa, Agostino Pilia e Gianni Lussu sono stati convocati in caserma e le loro parole messe a verbale. Ecco perché i due consiglieri nei giorni scorsi hanno deciso di sollecitare per sapere se «sono state aperte delle indagini o se tutto è stato archiviato. Chiediamo chiarezza nulla di più su un’area di pregio ambientale dove pare ci sia spazio solo per un privato e per un’attività a due passi dal mare. Dobbiamo pazientare ancora o abbiamo la possibilità di un percorso diverso?».

La storia

Nella lettera inviata anche alla stazione dei ranger si ripercorrono le tappe della vicenda iniziata nell’Aula del Municipio di Arbus nell’estate del 2023 con un’interrogazione al sindaco Paolo Salis. «Volevamo sapere le ragioni della mancanza – all’interno dell’area e nelle vicinanze – di un numero adeguato di parcheggi liberi e conoscere gli estremi dell’autorizzazione della segnaletica di divieto di sosta e di transito posizionati in corrispondenza e in prossimità del parcheggio a pagamento; gli estremi delle autorizzazioni ambientale e paesaggistica relative alla realizzazione di solchi e alla installazione di una recinzione lungo l’ultimo tratto di strada comunale in prossimità del parcheggio». I consiglieri, per nulla soddisfatti della replica del sindaco durante la seduta in Aula, sono andati a cercare risposte altrove, ma ancora non le hanno trovate.

