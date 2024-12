Sosta a rischio, l’autoemoteca se ne va 

Problemi di sicurezza nel parcheggio, a Carloforte è saltato l’appuntamento consueto con la donazione di sangue dell’ultimo venerdì del mese: l’autoemoteca del Centro trasfusionale di Carbonia è tornata indietro senza le preziose sacche di sangue, i donatori sono tornati a casa. Se ne parlerà il mese prossimo. Ma intanto si accende la polemica.

Il caso

A raccontare l’episodio è Angela Maria Granara, presidente dell’Avis comunale. «Sono molto amareggiata per quello che è successo – dice – in particolare dal fatto che questo mese a Carloforte non abbiamo potuto raccogliere il sangue, consapevoli della necessità per persone talassemiche, interventi e varie emergenze che si possono presentare». La giornata dedicata alla raccolta del sangue è iniziata di buon mattino con i preparativi dei volontari. Il mezzo del centro trasfusionale è arrivato sull’isola di San Pietro alle 7,30. «Sullo stallo dedicato all’autoemoteca era parcheggiato un camion ma c’era comunque spazio a sufficienza anche per l’autoemoteca che sporgeva sulle strisce giusto di qualche centimetro – dice Angela Maria Granara – ma si sono rifiutati di iniziare la raccolta per questioni di sicurezza. Intanto sono arrivati i primi donatori, poi è arrivata la Polizia locale. Il comandante ha tranquillizzato l’autista dell’autoemoteca, dicendogli che poteva posizionarsi. Ma la raccolta di sangue non è iniziata. Capisco i problemi di sicurezza ma neanche l’ok del comandante è servito a sbloccare la situazione. Ero disposta a passare la mattinata sulle strisce per accompagnare le persone che eventualmente avrebbero dovuto attraversare. Alla fine, visto che non si smuoveva la situazione, nonostante l’intervento del capo dei vigili e di una pattuglia di carabinieri, li ho dovuti congedare, annullando così la giornata di donazione. Un risultato assurdo, considerando la carenza di sangue con cui fa i conti la nostra regione, si trattava di problemi superabili». Questo è il racconto della presidente dell’Avis di Carloforte.

Il precedente

Già nei mesi scorsi dalla Asl sono stati segnalati problemi di sicurezza, legati ad un cavo della corrente elettrica con un tragitto troppo lungo e non a norma. «Ne parlai con il sindaco che mi suggerì di cambiare postazione, così ho fatto – dice la presidente – con l’intervento di un tecnico del Comune siamo riusciti a soddisfare i requisiti di sicurezza per il cavo elettrico». Saltata la donazione di venerdì scorso, appuntamento a gennaio.

