Sospetto abuso edilizio nella chiesetta 

Abuso edilizio e violazione dei vincoli paesaggistici. Sono le due ipotesi di illecito contenute nell’ordinanza firmata dal responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Soleminis che ha sospeso i lavori per la sistemazione dell’area intorno alla chiesetta campestre di Sant’Isidoro. Uno stop inatteso che, lo scorso 31 maggio, ha costretto gli organizzatori a cambiare il programma della festa con la cancellazione della processione che dal paese arriva fino al colle dove sorge la chiesetta intitolata al santo degli agricoltori.

Probabilmente a questo, viste le tempistiche, puntava l’autore della segnalazione. Ancora da chiarire se la denuncia sia stata presentata in forma anonima o se qualcuno ci abbia messo la faccia: «Chi ha fatto questo voleva colpire non solo il committente dei lavori ma l’intera comunità – dicono alcuni giovani del paese – impedire di accompagnare il santo nella sua chiesa, nel giorno della festa, è stato un atto vile».

A rispondere delle violazioni delle norme urbanistico-edilizie sarà chi ha commissionato la realizzazione di un massetto in cemento nella parte posteriore e sul lato sinistro della chiesa, la posa di alcuni pozzetti per l’elettricità e la raccolta delle acque piovane, l’installazione di 5 pali metallici per rendere più funzionale l’impianto di illuminazione esterna. «Interventi di poco conto – afferma il comandante della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Parteolla Giuseppe Mulas – il problema è che l’area è gravata da usi civici e sottoposta a vincolo paesaggistico. Noi siamo intervenuti su richiesta del Comune che ha ricevuto la segnalazione. Ora toccherà a loro fare le valutazioni».

Nessuna contestazione invece per il parroco di Soleminis Cristian Pisu: «I lavori non sono della parrocchia, ma chi li ha realizzati era in assoluta buona fede. Un intervento per abbellire l’area e renderla più accogliente nei giorni della festa. Per come sono andate le cose sembra che l’autore dell’esposto abbia voluto colpire la comunità intera».

Deluso e amareggiato il presidente del Comitato dei festeggiamenti di Sant’Isidoro, Mariano Secci: «Non sapevamo che ci fossero questi problemi. I lavori avevano lo scopo di rendere la festa ancora più bella. A tre giorni dai festeggiamenti è arrivata la doccia fredda. La festa si è fatta lo stesso ed è stata bellissima come sempre. Resta l’amarezza, il sospetto è che qualcuno abbia agito con lo scopo di interrompere una tradizione molto sentita e di colpire l’intera comunità».

