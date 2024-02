Sospeso il servizio mensa: la sala-pranzo è compromessa 

In seguito al collaudo statico, l’ufficio tecnico del Comune ha disposto la chiusura della sala mensa e del ripostiglio attiguo situato all’interno della scuola primaria di via Palermo. «Dalle indagini svolte sull’immobile è emerso che la sala mensa è un po’ più compromessa ma niente che non possa essere recuperato con qualche mese di lavoro», dichiara la sindaca Luisa Murru. Al momento i locali non risultano sicuri, da qui la scelta di disporre il divieto d’accesso con effetto immediato e la sospensione temporanea del servizio mensa: «In attesa di nuove disposizioni le classi del tempo pieno adotteranno l’orario 8.30 - 13.30 dal lunedì al sabato; i docenti svolgeranno orario antimeridiano», si legge nella circolare di Elisabetta Meloni, dirigente scolastica dell’istituto.

Dal Comune fanno sapere di aver già trovato una soluzione per riprendere il servizio quanto prima: «Verosimilmente già la settimana prossima i ragazzi potranno riprendere l’orario completo con il servizio mensa che verrà svolto in altre aule al momento inutilizzate», prosegue Murru. Oltre i lavori di messa in sicurezza di questi locali, gli unici a essere inagibili al momento, l’amministrazione prevede importanti lavori all’interno edificio situato in via Palermo: «Lavoriamo da 8 anni con il progetto Iscol@: l’edificio sarà raso al suolo e ricostruito da zero e diventerà il nuovo polo scolastico che includerà sia la scuola primaria che secondaria», chiude la sindaca.

