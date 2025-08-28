Sospeso il rilascio delle carte d’identità 

Il servizio di rilascio delle carte d'identità al Comune di Maracalagonis è momentaneamente sospeso a causa di un malfunzionamento del sistema.Per le urgenze, la carta di identità può essere richiesta anche presso un altro Comune diverso da quello di residenza. L’ufficio anagrafe invece è regolarmente aperto per tutti gli altri servizi. Per informazioni è possibile contattare l’ufficio ai numeri 0707850207 - 0707850218. Ovviamente in Comune si stanno adoperando per consentire al più presto la ripresa del servizio.

Intanto è stato approvato il bando per l’accesso alla misura regionale di “assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione per l’annualità 2025”. Le domande potranno essere presentate entro il 30 settembre prossimo. Eventuali chiarimenti e informazioni potranno essere richiesti allo sportello di Segretariato sociale del Comune, attivo in sede e al numero 070-7850275 il lunedì e mercoledì ore 9 alle 11 e dalle 15.30 alle 18 e il giovedì dalle 9 alle 11.

Sono stati infine approvati gli elenchi provvisori dei nuclei in possesso dei requisiti sul Reis. Eventuali osservazioni o ricorsi possono essere presentati entro oggi, 29 agosto, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dagli uffici del settore Politiche sociali del Comune di Maracalagonis.

