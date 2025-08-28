VaiOnline
Maracalagonis.
29 agosto 2025 alle 00:35

Sospeso il rilascio delle carte d’identità 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il servizio di rilascio delle carte d'identità al Comune di Maracalagonis è momentaneamente sospeso a causa di un malfunzionamento del sistema.Per le urgenze, la carta di identità può essere richiesta anche presso un altro Comune diverso da quello di residenza. L’ufficio anagrafe invece è regolarmente aperto per tutti gli altri servizi. Per informazioni è possibile contattare l’ufficio ai numeri 0707850207 - 0707850218. Ovviamente in Comune si stanno adoperando per consentire al più presto la ripresa del servizio.

Intanto è stato approvato il bando per l’accesso alla misura regionale di “assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione per l’annualità 2025”. Le domande potranno essere presentate entro il 30 settembre prossimo. Eventuali chiarimenti e informazioni potranno essere richiesti allo sportello di Segretariato sociale del Comune, attivo in sede e al numero 070-7850275 il lunedì e mercoledì ore 9 alle 11 e dalle 15.30 alle 18 e il giovedì dalle 9 alle 11.

Sono stati infine approvati gli elenchi provvisori dei nuclei in possesso dei requisiti sul Reis. Eventuali osservazioni o ricorsi possono essere presentati entro oggi, 29 agosto, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dagli uffici del settore Politiche sociali del Comune di Maracalagonis.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’indagine

Via Ghibli, non furono avvelenati

Uno strozzato, l’altro soffocato: svolta nell’inchiesta sul duplice omicidio 
Francesco Pinna
Il voto

Regionali, si parte Ma Veneto e Puglia restano un rebus

Nelle Marche il primo faccia a faccia Salvini: dopo Zaia? Squadra che vince... 
La guerra

Meloni: «No a militari italiani a Kiev»

L’impegno di Roma solo fuori dai confini ma «Mosca non vuole la pace» 
Manovra.

Taglio dell’Irpef, più tasse sulle banche

Prende corpo l’ipotesi di alzare le aliquote sul “buyback” degli istituti 