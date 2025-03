Sospesi i lavori sul ponte per Muravera 

L’intento della Regione attraverso un tavolo permanente era quello di far procedere a passo spedito i lavori sul ponte di ferro (in capo alla Provincia). Invece da ieri (nonostante l’impegno, appunto, della Regione e degli altri enti coinvolti) i lavori sono stati sospesi «perché l’impresa – si legge in una nota dell’assessorato regionale al lavoro – deve ripristinare le condizioni di sicurezza e, subito dopo (una volta ripristinate le condizioni di sicurezza) deve produrre la documentazione sui contratti del personale specializzato».

Le irregolarità

Ci sarebbero, insomma, gravi inadempienze della Cantieri Edili srl, l’impresa siciliana che si è aggiudicata l’appalto da un milione e 700mila euro (più 800mila euro messi a disposizione dalla Regione). Altre inadempienze sono state segnalate dal segretario generale Fillea della Cgil Sardegna Erika Collu: «I tre operai della Cantieri Edili sino a ieri non avevano ricevuto gli ultimi stipendi e inoltre l’impresa risulta inadempiente anche rispetto ai versamenti dovuti ai lavoratori a titolo di Gnf (gratifica natalizia e ferie) presso la Cassa Edile di Cagliari relative alla mensilità di dicembre, gennaio e febbraio». Il sindacato ha quindi chiesto «la sospensione in via cautelativa degli stati di avanzamento lavori in favore dell’impresa esecutrice a garanzia dei lavoratori».

Gli stipendi

Una serie di anomalie che potrebbero avere gravi ripercussioni. «Forse – spiega Collu – gli operai oggi hanno ricevuto gli stipendi mancanti, ma non per questo la situazione è meno preoccupante. Salta all’occhio l’inadeguatezza del numero dei lavoratori: un’azienda come può pensare di ristrutturare un ponte così imponente con tre persone? Se non si interviene con la giusta forza lavoro dubito che questa opera possa mai essere portata a termine. Inoltre sarebbe opportuno capire con quali modalità è stato affidato l’appalto. È inconcepibile che ci siano solo tre operai e per di più pagati in ritardo. Esiste un Durc di congruità, in base all’importo è previsto un numero minimo di lavoratori. Chi doveva monitorare?».

Le reazioni

«La situazione – spiega Eugenio Lai, commissario di una parte della Città metropolitana di Cagliari – è complicata. Gli uffici dovranno valutare come procedere. Intanto bisogna vedere se l’impresa si adegua alle norme di sicurezza. Il vertice è slittato e dunque ce ne dovrebbe essere uno nuovo a breve».

Preoccupato il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu «per i ritardi e gli inevitabili disagi che si ripercuoteranno sui cittadini. Se l’impresa è inadempiente si valuti se è il caso di affidare i lavori ad un’altra ditta». D’altra parte «mi sento rassicurato – aggiunge Porcu – dal fatto che la Regione è in cabina di regia e dunque son certo che farà di tutto per sbrogliare la matassa e restituirci il ponte il prima possibile».

