Sospesi gli usi civici sui terreni comunali che verranno ceduti all’agenzia Forestas 

Nel solco tracciato da altri Comuni, anche Urzulei dà il via libera alla nuova proroga della sospensione dell’uso civico sui terreni da concedere a Forestas. «Il provvedimento si è reso necessario a causa delle continue interlocuzioni tra l’amministrazione, la Regione e l’Agenzia Forestas utili al raggiungimento degli obiettivi che ci siamo posti per il bene dei cittadini».

A chiarire i motivi che hanno indotto il Consiglio comunale a votare (all’unanimità) per la proroga della sospensione dell’uso civico su 3.966 ettari su cui si sviluppano le attività di Forestas è stata la stessa maggioranza guidata da Ennio Arba. L’atto è valido da ieri e per i prossimi dodici mesi. Tra i sindaci ogliastrini e la Regione Sardegna è in corso un confronto finalizzato alla definizione delle condizioni minime che costituiscono il presupposto per una positiva conclusione della vicenda, ovvero la definizione dell’entità dell’indennizzo a favore dei cittadini per la sospensione dell’uso civico sui terreni e le ricadute occupazionali in ambito comunale. (ro. se.)

