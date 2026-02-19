VaiOnline
Tortolì
20 febbraio 2026 alle 00:18

Sospese le ricerche dei dispersi 

Il maltempo congela le ricerche di Antonio Morlè ed Enrico Piras, i dispersi del naufragio al largo di Santa Maria Navarrese. Bisognerà attendere la prossima settimana per intensificare le operazioni lungo la costa dove, l’11 febbraio scorso, si è inabissato il peschereccio “Luigino”. Da quel giorno sono dispersi il comandante dell’imbarcazione, Morlè, 53 anni, e il suo amico Piras (63).

Negli ultimi giorni, le condizioni del mare non hanno favorito le attività condotte dalla Guardia costiera che ha potuto soltanto effettuare operazioni di pattugliamento con l’impiego di una motovedetta. Se la prossima settimana il maltempo concederà una tregua, da Cagliari arriveranno i sommozzatori che scandaglieranno il fondale nel tratto in cui è affondato il peschereccio, di cui è stato trovato solo il localizzatore. L’unico superstite della tragedia è Antonio Lovicario (42), salvato dal peschereccio “Zeus”.

