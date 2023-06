Sospesa per un giorno, fa ricorso 

Era stata nominata dalla Regione commissario del consorzio per la pubblica lettura Sebastiano Satta per eseguire la procedura di liquidazione e il passaggio a Fondazione dell’ente culturale. Ma la dipendente, Maria Rita Pira, non aveva chiesto l’autorizzazione al suo datore di lavoro, cioè il Comune di Nuoro.

Così oltre alla rimozione dall’incarico da parte della Regione, arrivato a settembre, per far spazio al sindaco di Irgoli, Ignazio Porcu, per la Pira è giunta anche una sanzione: sospensione (senza retribuzione) per un giorno dal posto di lavoro. Provvedimento che era stato adottato dopo il parere chiesto dal Comune all’Autorità dell’anticorruzione, che aveva dato ragione l’amministrazione.

La vicenda ora si è trascinata anche davanti al giudice del Lavoro del Tribunale di Nuoro, Paolo Dau, dove la Pira ha chiamato in causa il Comune contro la sanzione. Il caso nasce nell’ambito della guerra tra il Comune e la Regione legata alla trasformazione del consorzio Satta in Fondazione, dopo che l’amministrazione era stata esclusa dalla governance.

Una situazione ormai superata con l’adozione di un apposito emendamento nell’ultima finanziaria che risolve ogni diatriba tra enti, ma non tra la dipendente Pira e il Comune.

