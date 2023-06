Sospesa l’eliminazione delle opere abusive a Corrumanciu 

Gli era stato imposto di sradicare ulivi e tante altre piante, demolire recinzioni e quanto altro realizzato nel suo terreno a corredo di una villa adibita a b&b vicino alla spiaggia delle dune di Porto Pino: un’area di 11 mila metri quadri che la Forestale aveva posto sotto sequestro nell'isolotto di Corrumanciu, nel territorio comunale di Sant’Anna Arresi. L’accusa era di aver realizzato opere abusive in un sito ad interesse comunitario (area Sic), di aver mutato lo stato dei luoghi e creare danno e disturbo a flora e fauna locale. Danno e disturbo a cui, purtroppo, la flora e la fauna locale hanno dovuto far l’abitudine: anche fino a qualche settimana fa elicotteri, cingolati e mezzi militari hanno sorvolato e attraversato la stessa area e, a meno di 500 metri sono esplosi ordigni di ogni genere. Queste e altre argomentazioni l’avvocato Roberto Murgia ha portato all’attenzione del Tribunale amministrativo regionale per conto di Angelo Romano e sua moglie, proprietari dell’area, con l’intento di scongiurare l’eliminazione di quanto realizzato. E i giudici hanno deciso di sospendere l’ordinanza del Comune in attesa di un’udienza fissata per novembre. Prima di tutto perché eseguendola si sarebbe causato «un pregiudizio grave e irreparabile, con particolare riguardo alle piante di ulivo, oleandro e alloro messe a dimora dai ricorrenti». E per i giudici, inoltre «rimane salva l’eventuale possibilità per i ricorrenti di “sanare” gli interventi realizzati sino a oggi». (s. p.)

