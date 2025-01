Sospesa la rimozione della barca-ristorante «Questioni tecniche» 

Gli operai sono spariti da qualche settimana e il relitto ora sa ancor di più di relitto. Il Molo di Sant’Elmo è abbruttito da ciò che rimane di un ex ristorante galleggiante, ricavato su una nave ormeggiata (la “Gennaro Cantiello”) che l’Autorità del sistema portuale del mare di Sardegna stava facendo smontare. Il verbo è declinato al passato perché, appunto, dopo aver iniziato lo smantellamento, gli operai sono scomparsi da quella nave poco prima di Capodanno. Da quindici anni, ormai, quel ristorante non ristora più i clienti ed è in stato di abbandono. Ecco perché l’Autorità la sta demolendo, e poi chiederà al proprietario di rifondere le spese sostenute, pur nella quasi certezza che non otterrà quel rimborso.

Si scopre ora che non ci sono particolari intoppi: piuttosto, una specie di “pausa di riflessione” per risolvere un dilemma su come procedere. «Tutto l’interno è stato smantellato», riassume il presidente dell’Autorità, «così come la parte superiore. Ora si deve decidere come portare a compimento la demolizione: se dividere in due l’imbarcazione, portarne metà a terra per lo smontaggio ma dovendo garantire il galleggiamento della seconda metà, oppure dividerla in più parti. Tra qualche giorno sarà presa la decisione e si smonterà l’intera barca».

