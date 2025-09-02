VaiOnline
Sospesa la licenza del pub usato come nascondiglio della refurtiva  

Dopo i due arresti e una denuncia per ricettazione, al termine di un’inchiesta per una serie di furti in abitazioni e attività commerciali, è scattata la sospensione della licenza del pub utilizzato, secondo la ricostruzione della Squadra Mobile, per nascondere la refurtiva e smistarla. La serranda del locale Deja Vu di via Porto Scalas è infatti abbassata con tanto di sigillo della Polizia con la scritta “chiuso con provvedimento del questore”.

Una decisione arrivata al termine degli accertamenti svolti dalla sezione Polizia Amministrativa, dopo i recenti sviluppi nell’indagine su una banda specializzata in furti. Gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato il fermo di Carlo Sanna (43 anni) e di Cristina Seu (57), mamma della giovane titolare del locale Deja Vu, anche lei finita al centro delle indagini e denunciata a piede libero. Il pub-pinzeria, secondo la ricostruzione dei poliziotti della Mobile, veniva usato per custodire il provento dei furti e per smistare gli oggetti rubati. Il blitz degli agenti è scattato proprio nel locale, permettendo il recupero di una valigia con la refurtiva. Il lavoro della Polizia Amministrativa ha così portato al provvedimento a firma del questore Rosanna Lavezzaro. (m. v.)

