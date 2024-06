Sospesa la fermata dell’Arst in via Iglesias 

A Sestu, domani dalle 12 a mezzanotte, verrà sospesa la fermata dell'Arst di via Iglesias di fronte al civico 76 presso via Curie. In sostituzione verrà istituita una fermata provvisoria in via Vittorio Veneto all’angolo con via Marconi.

La variazione è stata necessaria poiché è stato istituito il divieto di transito in quanto nella stessa giornata si terrà dalle 21 il terzo Gp Su Strada "Falsobike" - competizione ciclistica su strada - con partenza alle 21 in via Vittorio Veneto.

