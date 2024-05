«Sospensiva per il Tyrrhenian link» 

Il grido d’allarme degli agricoltori selargini è stato ascoltato, così come le richieste del comitato No Tyrrhenian link che da più di un anno porta avanti una battaglia su tutti i fronti contro il progetto di Terna che per Selargius si traduce in due mega stazioni elettriche nel cuore dell’agro.

Ieri il sì in Giunta - su proposta del sindaco Gigi Concu - alla richiesta urgente di sospensiva, l’unica strada per cercare di fermare espropri e scavi in corso in campagna. Ma nel comitato c’è chi storce il naso: «Nella delibera si fa riferimento alle compensazioni, noi invece vogliamo Terna fuori da Selargius e dall’Isola».

La delibera

Nel documento approvato viene ripercorso l’iter del Tyrrhenian link - partendo dalle autorizzazioni del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica - e ricordate le discussioni sul tema nelle commissioni e in Consiglio. Sino alla decisione di presentare un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il progetto, stilato dall’avvocato Giovanni Dore per conto del Comune. Ricorso ancora in attesa di riposta da parte del Consiglio di Stato. «Così come annunciato, abbiamo incaricato il direttore d’Area di dare immediata comunicazione all’avvocato Giovanni Dore dell’opportunità di presentare, con carattere di urgenza, istanza cautelare correlata al ricorso al Presidente della Repubblica già depositato», spiega il sindaco Concu. «E di far eventualmente pervenire specifiche richieste di dettaglio in merito ai contenuti della relazione tecnica a supporto dell’attività difensiva in questione. Un ulteriore passo, doveroso e necessario che stiamo portando avanti come amministrazione per tutelare il territorio».

I comitati

Tutti d’accordo sulla sospensiva. «Va però presentata urgentemente», sottolinea Rita Corda, portavoce del comitato No Tyrrhenian link. «Il grave danno causato dal progetto è palese, come tutti sanno esiste un piano di sviluppo della campagna costato 30mila euro che va portato avanti, altrimenti si rischia un serio danno erariale». Non convince poi il passaggio in delibera sulle compensazioni che - in caso venga respinto il ricorso - spetterebbero al Comune a fronte dell’impatto causato dalle opere previste. «Il sindaco non deve trattare con Terna, ma adottare tutte le iniziative possibili per fermare questo scempio che rischia di cancellare l’identità di Selargius».

L’opposizione

Dai banchi della minoranza parla Franco Camba: «Reputo l'azione portata avanti da Terna oltraggiosa nei confronti dell'amministrazione comunale e dei cittadini di Selargius. Ciò non fa comunque venir meno le responsabilità del sindaco che nel 2021 non informò il Consiglio di quanto Terna intendeva realizzare nell'agro. Era quello il momento più opportuno per una ferma presa di posizione che, purtroppo, non c'è stata».

La battaglia contro il Tyrrhenian link continua quindi, dentro e fuori dal Comune: in ballo c’è anche l’esposto dalla Procura presentato dai comitati del No.

RIPRODUZIONE RISERVATA