«Sospensione  per una preghiera, davvero troppo» 

Il suo telefono non smette un attimo di squillare. «Sto ricevendo solidarietà da parte di tantissimi colleghi. Ma anche dai genitori dei miei alunni. Mi danno forza, sono increduli. Tutta questa vicinanza mi aiuta, non auguro a nessuno di vivere questo calvario. Mi sento messa in croce». Marisa Francescangeli, 58 anni, la maestra della scuola primaria di San Vero Milis sospesa per venti giorni dal posto di lavoro per aver fatto recitare ai bambini due preghiere e fatto realizzare un piccolo rosario poco prima delle vacanze di Natale, non si dà pace. Aspetta però fiduciosa che il ricorso che tra pochi giorni presenterà il suo legale in Tribunale dimostri la buona fede. Intanto, sulla vicenda ci sono tanti pareri diversi. E il caso si infiamma. Anche sui social.

La scuola

Il dirigente dell’istituto comprensivo di San Vero Milis Alessandro Cortese, colui che ha avviato il procedimento disciplinare, informando l’Ufficio scolastico provinciale dopo la protesta di alcune mamme del paese che non hanno gradito il gesto della preghiera in classe, sulla vicenda ha dichiarato di non poter rilasciare nessuna dichiarazione. Fornisce alcune spiegazioni, invece, Francesco Feliziani, direttore dell’Ufficio scolastico regionale: «Sono numerose le contestazioni nei confronti della maestra, non si tratta solo della preghiera. La procedura seguita è corretta, non c’è nessuna ingiustizia, il provvedimento si è chiuso e può essere riaperto solo una volta che la docente presenterà ricorso al Tribunale». Smentita invece la circostanza di ispettori in arrivo dal ministero, ipotesi circolata in numerose chat di genitori in tutta l’Isola.

La Chiesa

È diplomatico anche monsignor Roberto Carboni, arcivescovo di Oristano che ieri ha appreso la notizia dalla stampa: «Non posso commentare la vicenda perché sarebbe necessario conoscere le motivazioni portate sia dalle mamme sia dal dirigente nel decidere la sanzione - ha detto Carboni - Quando ci saranno altri particolari sarà più facile fare una valutazione ed esprimere un commento».