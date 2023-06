Sos vacanze, l’estate dei bimbi in città 

Ieri era la giornata era dedicata alla cura dell’orto, sicché i bambini hanno ripulito i solchi dalle erbacce, hanno controllato le piantine di mandarino e dato l’acqua con l’innaffiatoio. Nel grande spazio verde del centro di quartiere Strakrash di Is Mirrionis, alle 9,30 del mattino la ciurma di piccoli contadini è al lavoro, mentre il gruppo dei più grandetti gioca a calcio in un’altra ala del parco. Sono 180 i ragazzi iscritti al servizio di via Brianza, uno dei quattro centri di quartiere del Comune presenti in diversi punti della città: con lo Strakrash di Is Mirrionis, il Mube a Mulinu Becciu, la Bottega dei sogni alla Marina e quello di via Talete a Pirri.

La rete in città

Finita la scuola, con i genitori che lavorano e i nonni non sempre disponibili a fare da baby sitter, l’estate in città per i più piccoli rischia di diventare una bolla di noia, talvolta di abbandono, o un pieno di videogiochi. Non a caso è cresciuta in maniera esponenziale la richiesta di servizi da parte delle famiglie con un boom di iscrizioni ai centri di quartiere e ai campi estivi messi a disposizione dal Comune (i primi sotto la supervisione dell’assessorato alle politiche sociali, i secondi dell’Istruzione), agli oratori delle parrocchie, alle attività organizzate dalle associazioni e da diverse società sportive. Progetti e iniziative che da un lato coinvolgono i bambini e i ragazzi in attività all’aria aperta (compreso il bagno al mare), giochi e laboratori; dall’altro vengono in soccorso a tante famiglie che, durante le vacanze scolastiche, hanno bisogno di un appoggio sicuro e di qualità per i propri figli.

Nonni in sciopero

Quasi 700, in totale, i bambini e i ragazzi dai 5 ai 17 anni che frequentano i quattro centri di quartiere del Comune, servizi gestiti da cooperative che tra gli operatori hanno figure specializzate come educatori e pedagogisti. «Servizi di qualità e, cosa non da poco, totalmente gratuiti», sottolinea l’assessora alle politiche sociali Viviana Lantini. «Dare alle famiglie un supporto di questo tipo è fondamentale, soprattutto perché sanno di poter affidare i figli a qualcuno senza il problema di dover spendere una fortuna». Il boom di domande (tanto che il Comune sta lavorando per inserire altri ragazzi nelle attività di associazioni disponibili ad accoglierli) si spiega anche perché la rete dei nonni, in genere un porto sicuro, non è più pronta come una volta. «Una delle ragioni è certamente l’aumento dell’età pensionistica: oggi, rispetto al passato, sono sempre di più i nonni che ancora lavorano».

Giornate avventurose

Al centro di quartiere di Is Mirrionis, come negli altri tre, ogni giorno – dalle 8,30 alle 13,30, con qualche pomeriggio – ci sono attività a tema. Ieri era la cura dell’orto e del giardino, ci sono poi i laboratori artistici, le attività sportive, il teatro, i giochi in spiaggia (c’è la convenzione con la marina militare e l’esercito che mettono a disposizione lo stabilimento e i servizi). «Tutte attività che impegnano i bambini e i ragazzi in maniera divertente e costruttiva», spiega Sara Aliberti, una delle coordinatrici del servizio gestito per conto del Comune dalla cooperativa sociale Passaparola. Diversi anche i bambini con disabilità o bisogni educativi speciali (per esempio, dislessia e iperattività), esattamente 37 nei quattro centri di quartiere comunali. «Da questo punto di vista abbiamo il supporto dell’assistenza specialistica educativa del Comune».

Giochi e spiritualità

E centinaia sono pure i ragazzi che frequentano gli oratori delle parrocchie cittadine. «Un interesse riesploso grazie al fervore pastorale del nostro don Alberto Pistolesi che in diocesi aveva rilanciato il movimento», dice don Mariano Matzeu, responsabile della pastorale giovanile nella diocesi di Cagliari. «Attività che, tra gioia e riflessione, hanno a che fare col messaggio del Vangelo; ma certamente il servizio offerto dagli oratori è anche un valido aiuto per tante famiglie».

RIPRODUZIONE RISERVATA