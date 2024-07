“Sos Quartu”, nominati i nuovi vertici 

Nuovo direttivo per la Sos Quartu, l’associazione di volontariato che da 41 anni opera in città - ma non solo - a sostegno di chi ha più bisogno, con un servizio di 118 e protezione civile. I vertici sono stati nominati pochi giorni fa: Fulvia Ferrante è la nuova presidente, vice e consigliera Rita Ragatzu, Alessia Di Giovanni vicepresidente e segretaria, Giulia Simone amministrativa e consigliera, e Roberto Desotgiu consigliere.

Direttivo che durerà in carica tre anni. «Cercherò di portare avanti l’associazione con il massimo impegno, insieme al resto del consiglio», le parole della neo presidente Ferrante, «negli anni siamo diventati un punto di riferimento e continueremo ad esserlo». Rita Ragatzu sarà sua vice: «Un ruolo che cercherò di svolgere al meglio».Con loro ci sarà sempre Toto Porceddu, fra i fondatori nel 1983 e al timone dell’associazione per 22 anni, che diventerà presidente onorario: «Continuerò a dare il mio contributo».

