Sos personale, avvocati in assemblea 

Il consiglio dell’ordine degli avvocati del Foro di Nuoro, guidato da Lorenzo Soro, si unisce all’allarme lanciato ieri dal presidente del Tribunale di Nuoro Mauro Pusceddu sulla carenza di personale nell’ufficio notifiche, convocando per il prossimo 20 aprile un’assemblea per discutere della necessità e dell’urgenza di sottoporre agli iscritti la questione «per l’adozione di ogni opportuna ed utile iniziativa volta a risolvere le suddette criticità». Non è esclusa anche una protesta che possa arrivare all’astensione. Una criticità che Pusceddu aveva già sottolineato in una nota che sottolineava come le difficoltà della giustizia nel Nuorese stanno diventando un problema di ordine pubblico con un elenco notevole di problematiche: «L’ufficio notifiche da cinque anni a questa parte ha perso otto funzionari e presenta una scopertura dell’87%, cosa che mette a rischio la puntualità nell’atto della notifica dei processi civili e penali. Poste Italiane non riesce a sopperire al problema vista l’alta percentuale di fallimenti e così le udienze che saltano per omessa notifica sono un centinaio alla settimana, con un rinvio di almeno quattro mesi per ogni udienza saltata». Una situazione definita grave dal presidente del tribunale, perché a settembre rimarranno in ufficio solo due funzionari. (f. le.)

RIPRODUZIONE RISERVATA