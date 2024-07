Sos per la porta dell’Ogliastra 

In Ogliastra la rete viaria resta un handicap. Numeri alla mano, l’incremento dei flussi turistici dai porti del nord Sardegna è il fattore che battezza la statale 389 quale porta d’accesso principale alla terra della longevità.

L’opportunità offerta dal Pnrr rischia di diventare l’ennesima occasione sprecata per il territorio, affossata da ritardi ingiustificati, iter burocratici complessi e criticità di alcune amministrazioni a elaborare i bandi. La Cisl suona la sveglia.

«Serve un impegno senza precedenti da parte di tutti i soggetti interessati. In caso contrario - sostiene il segretario territoriale, Michele Muggianu - non sarà possibile ottenere l’utilizzo completo, rapido e virtuoso delle risorse Pnrr messe a disposizione dell’Isola, indispensabili per colmare il gap con le altre regioni del Paese».

La situazione

I due terzi del traffico in entrata in Ogliastra arrivano da Olbia, dal porto e dall’aeroporto della città gallurese.

Sono numeri di rilievo: la sola Tortolì, lo scorso anno, ha contato 650 mila presenze turistiche.

«La statale 389, ferma al bivio di Villagrande, rappresenta un imbuto, la provinciale 27 è pericolosa e non adeguata ai volumi di traffico attuali», insiste il leader di Cisl Ogliastra.

Tra le dodici priorità di livello 2 inserite di recente sul Libro bianco delle priorità infrastrutturali della Sardegna, analisi tecnico scientifica elaborata da Uniontrasporti, c’è l’arteria che collega Ogliastra e Nuorese.

«Lanciamo un appello alla presidente Alessandra Todde e alla nuova Giunta regionale. Intendiamo coinvolgere in una nuova mobilitazione tutti i sindaci e le forze sociali del territorio. È necessario che venga inserita tra le priorità dalla nuova Giunta e che Anas risponda in fretta», sottolinea il leader della Cisl.

Interventi

L’Ogliastra invecchia e si spopola. Sempre di più. In vent’anni i residenti sono diminuiti di 3.461 unità. È come se in questo lasso di tempo fossero state cancellate le comunità di Talana, Triei e Urzulei.

La popolazione assiste inerme allo spopolamento con le infrastrutture ingessate: una disequazione che rallenta il progresso.

«È inutile parlare di spopolamento, invecchiamento della popolazione, disoccupazione ed emergenze varie se non si creano le precondizioni per lo sviluppo. Ecco perché - rimarca il segretario della Cisl ogliastrina - occorrono investimenti in infrastrutture sociali e materiali che vanno rese omogenee rispetto al resto del Paese. L’Ogliastra - conclude Michele Muggianu - può esercitare i suoi diritti soltanto con l’unità delle forze politiche e associative».

