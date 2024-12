Sos per la cittadella dei gatti 

È bastato un post sui social per risvegliare l’anima “gattara” di numerosi abitanti del centro storico. In tantissimi si sono offerti di dare una mano alla signora Dorotea, 87 anni, che da sempre si occupa delle colonie feline del quartiere antico. «Ora non sta bene, però ci andremo insieme almeno la domenica. I gatti sono la sua vita», fa sapere Eleonora Carta, cittadina attiva dell’Alguer Vella.

Colonie ufficiali

Le cittadelle dei gatti del Pou Salit e dei Bastioni Magellano, infatti, riconosciute ufficialmente dal Comune di Alghero, per tanti anni sono state seguite dalla anziana residente con la patente di gattara. «Dopo l’appello molti si sono fatti avanti – conferma la volontaria – ci sono persino persone in lista d’attesa». Tra i requisiti richiesti l’iscrizione al registro pubblico dei “gattari”: ai volontari viene rilasciato un apposito tesserino di riconoscimento che consente loro di esercitare l’attività, con regole chiare che favoriscono il decoro degli spazi e la cura dei felini liberi. Sono tutti impiegati, commercianti e pensionati che, a proprie spese, garantiscono la sopravvivenza delle colonie sparse per la città. Entrano nei giardini pubblici o condominiali, forniscono il cibo e l’acqua e controllano che i mici siano in salute. «Si tratta in sostanza di dar loro da mangiare al pomeriggio e di ripulire dopo», spiega Eleonora Carta, facendo notare che i piatti utilizzati sono in ceramica, proprio perché una volta svuotati, vengono subito rimossi. Quello che poteva essere un problema, alla fine è diventato una opportunità.

Opportunità

Le colonie feline del centro storico oggi sono una attrazione per i turisti. In particolare i gatti del “Solaio”, sotto i bastioni antichi, con le loro piccole capanne sul mare vengono spesso fotografati dai visitatori.

«Le colonie diventano una attrazione nel momento in cui vengono tenute in ordine, anche grazie al lavoro dei volontari – dice l’assessore all’Ambiente, Raniero Selva - a breve apriremo a Sant’Anna un ambulatorio per le microchippature e le sterilizzazioni dei gatti, una piccola clinica di primo intervento per la cura delle colonie feline».

RIPRODUZIONE RISERVATA