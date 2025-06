Sos Molinos, interventi per la sicurezza 

Stanno per partire le opere per la difesa del suolo e messa in sicurezza di aree particolarmente sensibili. Il Comune ha affidato i lavori, dopo aver sottoscritto la convenzione con la direzione regionale della protezione civile.

A sos Molinos, località Sic colpita dal grande incendio, sono previsti interventi di consolidamento del costone e pendio per 75mila euro. Opere idraulico-forestali in località Matta Fresaghe-S’ena e S’Alinu con 165mila euro. L’obiettivo è difendere il suolo da erosione, caduta massi, dilavamento in quelle aree trafficate da agricoltori ma anche da turisti.Altro intervento immediato la riqualificazione del parco di San Leonardo di Siete Fuentes per 46mila euro, che necessita di importanti opere di potatura, pulizia e messa in sicurezza. Lavori importanti per salvaguardare le zone sensibili, per la difesa idrogeologica del suolo e ricostituzione silvo-forestale.Il sindaco Diego Loi commenta: «Stiamo attuando opere che risultano indispensabili per prevenire eventi calamitosi». (j. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA