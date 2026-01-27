VaiOnline
Santu Lussurgiu.
28 gennaio 2026 alle 00:26

Sos Molinos, frana il costone 

Una frana ieri pomeriggio lungo la Provinciale 15 in territorio di Santu Lussurgiu, nei pressi della Madonnina de Sos Molinos. Le abbondanti piogge hanno provocato uno smottamento sul costone destro, in direzione di Bonarcado. Pietre e terra sono finite sulla carreggiata, per fortuna senza causare danni.

Dopo l’allerta dei carabinieri di Santu Lussurgiu, immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Abbasanta che, con i barracelli e la squadra della protezione civile, hanno rimosso i detriti e messo in sicurezza l’area. Il tratto è stato transennato e la circolazione limitata in una corsia. Adesso si attende l'intervento della Provincia per un intervento risolutivo.

Lo smottamento ha riproposto la situazione di degrado e incuria in cui versano le arterie provinciali del Montiferru, senza manutenzione da tanti anni. Situazione che peggiora con il maltempo.

La Provincia con 1 milione e 300mila ha programmato, e già realizzato, diversi interventi per mettere in sicurezza le strade. In attesa di lavori la Provinciale 15 tra Bonarcado e Santu Lussurgiu, la 21 tra Scano e Cuglieri, la 78 tra Scano e il monte di Sant’Antonio e la strada montana 20 da Santu Lussurgiu verso il confine di provincia.

