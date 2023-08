Sos Molinos, divieti ignorati per un selfie  

È stata miracolosamente risparmiata dalla violenza delle fiamme di luglio 2021, anche se la vegetazione circostante è andata in cenere. La suggestiva cascata de Sos Molinos è sopravvissuta alla devastazione dell’incendio e continua a offrire uno spettacolo ambientale irresistibile che attrae nel Montiferru tanti turisti e appassionati. Già qualche mese dopo il grande incendio il sito naturalistico è stato preso d’assalto da centinaia di visitatori che non potrebbero valicare neppure l’ingresso.

Il divieto

Dal giorno dopo il devastante rogo l’area ambientale è interdetta a chiunque. L’ordinanza di divieto di accesso per pericolo di caduta massi è stata riconfermata lo scorso 4 aprile dal sindaco di Bonarcado, Annalisa Mele, proprio perché «l’area è soggetta a rischio idrogeologico elevato e potrebbero verificarsi situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone in caso di accesso».

Foto-ricordo

Purtroppo però, incuranti dei possibili rischi e del cartello di divieto di accesso all’ingresso, tantissimi turisti affrontano il sentiero per trovare ristoro con l’acqua cristallina e scattare l’immancabile selfie con il cellulare. E i controlli periodici della Polizia locale di Bonarcado, dei barracelli e del Corpo forestale di Seneghe non riescono a fermare le numerose visite al sito naturalistico. «Stiamo facendo il possibile per tenere sotto controllo l’area, anche se le risorse umane sono poche», precisa Mele.

I progetti

Per salvaguardare e valorizzare l’area Sic Sos Molinos, che conserva importanti esemplari di avifauna e di flora, è stato avviato il progetto finanziato con 280mila euro per creare un’area attrezzata e polivalente per la fruizione turistica dell’area. Quindi il piano “Percorsi ambientali dei fiumi e delle acque” dell’Unione dei Comuni: circa 700mila euro per collegare la costa di Santa Caterina di Cuglieri con il sito naturalistico passando su un percorso ciclo-pedonale immerso nella natura da Seneghe fino a Bonarcado e Santu Lussurgiu. «Stiamo lavorando per portare a compimento il progetto, prima però la messa in sicurezza dell’area, poi la possibilità di renderla fruibile per contribuire alla sua tutela e salvaguardia», conclude Annalisa Mele.

