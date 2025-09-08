VaiOnline
Clima.
09 settembre 2025 alle 00:28

Sos Marmolada, il ghiacciaio arretra di 7 metri 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Belluno. Gli esperti l’avevano previsto. E ora arriva la conferma di un continuo, graduale, arretramento del ghiacciaio della Marmolada, arrivato a 7 metri in un anno, ma anche di un generale assottigliamento delle sue fronti. Il dato emerge dalla “Campagna glaciologica partecipata” sulla Marmolada, promossa dal museo di geografia dell’Università di Padova. L’impatto dei cambiamenti climatici su scala locale è saltato agli occhi con il disastro del 3 luglio 2022, undici vittime sotto l’enorme valanga. «L’analisi - dice Mauro Varotto, docente di geografia - conferma il trend degli ultimi decenni e dimostra che, al di là di alcune fasi relativamente fresche, le alte temperature estive e le ridotte precipitazioni invernali non consentono al ghiacciaio di rimanere in equilibrio. Ma al di là delle dimensioni del ritiro, ciò che impressiona è il progressivo assottigliamento delle fronti, la comparsa di detrito superficiale e finestre rocciose sempre più ampie all’interno del ghiacciaio, il che non fa ben sperare per l’evoluzione dei prossimi decenni. Il paesaggio glaciale è ormai un relitto del passato che non appartiene più al nostro tempo, se non in forma inerziale. La Marmolada, pioniera degli impianti di risalita e dell’industria dello sci di massa, oggi forse dovrebbe essere la pioniera di una visione diversa per il futuro, più sostenibile, coerente e sensata per le nostre montagne».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Energia

Cresce il fronte anti speculazioni «Giusto l’impegno dei sindaci»

Parlamentari e consiglieri regionali sottoscrivono l’appello al Governo 
Lo. Pi.
il lutto nella moda

Armani torna a casa, fiori bianchi e privacy per l’ultimo saluto

I funerali nel borgo di Rivalta, ammesse solo sessanta persone 
Tragedia a Vicenza

Tredicenne ucciso da un’auto pirata

Camminava sul ciglio della strada, l’investitore (un 23enne) rintracciato e arrestato  