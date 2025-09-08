Sos Marmolada, il ghiacciaio arretra di 7 metri 

Belluno. Gli esperti l’avevano previsto. E ora arriva la conferma di un continuo, graduale, arretramento del ghiacciaio della Marmolada, arrivato a 7 metri in un anno, ma anche di un generale assottigliamento delle sue fronti. Il dato emerge dalla “Campagna glaciologica partecipata” sulla Marmolada, promossa dal museo di geografia dell’Università di Padova. L’impatto dei cambiamenti climatici su scala locale è saltato agli occhi con il disastro del 3 luglio 2022, undici vittime sotto l’enorme valanga. «L’analisi - dice Mauro Varotto, docente di geografia - conferma il trend degli ultimi decenni e dimostra che, al di là di alcune fasi relativamente fresche, le alte temperature estive e le ridotte precipitazioni invernali non consentono al ghiacciaio di rimanere in equilibrio. Ma al di là delle dimensioni del ritiro, ciò che impressiona è il progressivo assottigliamento delle fronti, la comparsa di detrito superficiale e finestre rocciose sempre più ampie all’interno del ghiacciaio, il che non fa ben sperare per l’evoluzione dei prossimi decenni. Il paesaggio glaciale è ormai un relitto del passato che non appartiene più al nostro tempo, se non in forma inerziale. La Marmolada, pioniera degli impianti di risalita e dell’industria dello sci di massa, oggi forse dovrebbe essere la pioniera di una visione diversa per il futuro, più sostenibile, coerente e sensata per le nostre montagne».

