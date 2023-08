Sos in festa, domenica il corteo delle ambulanze 

Avevano dato appuntamento a settembre per la grande festa ed eccoli pronti a celebrare questi quarant’anni di attività così speciali.

L’Sos Quartu ha organizzato un fine settimana ricco di iniziative. Si comincia sabato alle 19 con la messa con tutti i volontari con in testa il presidente Toto Porceddu, nella basilica di Sant’Elena. Domenica invece alle 8,30 ci sarà il raduno con l’arrivo delle associazioni in Comune. Arriveranno in tantissimi per festeggiare i soci quartesi. Alle 10 saranno accolti dal sindaco Graziano Milia e dalla presidente del consiglio Rita Murgioni in aula consiliare e poi alle 12 partirà il corteo delle ambulanze in giro per le vie della città.

L’Sos Quartu nacque ufficialmente il 14 aprile del 1983, grazie a un gruppo di soci che faceva parte della Misericordia. All’inizio, in attesa di avere un mezzo proprio, ci fu la collaborazione con la Guardia medica di via Caserma, poi l’avvio di una lunga attività in autonomia tra incidenti, soccorsi in casa, terremoti e alluvioni. Oltre a tantissime iniziative per raccogliere fondi tra sfilate di mode e la Giornata della solidarietà. Passando per il terribile periodo del Covid con la distribuzione dei pacchi di cibo casa per casa e l’attività all’hub vaccinale di via Beethoven.

