«Sos Enattos sito migliore per l’Einstein» 

Inviata

Oliena Il G7 sulle grandi infrastrutture di ricerca benedice il progetto dell’Einstein Telescope nell’ex miniera di Lula. Nella giornata inaugurale a Su Gologone Anna Maria Bernini, ministra dell’Università e della ricerca, rilancia le virtù imbattibili del sito per lo studio delle onde gravitazionali. «È in assoluto il luogo con i cieli più puliti, poco antropizzato e con bassa sismicità. Ideale per un telescopio sotterraneo che non vede ma ascolta, capta in maniera super sensibile le onde gravitazionali», dice. «Metteremo tutta la forza che abbiamo per portare l’Einstein a Sos Enattos, è il suo luogo naturale».

Lula luogo ideale

Davanti a una platea internazionale Bernini sottolinea l’importanza delle grandi infrastrutture di ricerca: «Sono veri e propri motori per la crescita scientifica, economica e sociale. Spazi unici dove ricercatori di ogni età e provenienza possono collaborare e tracciare nuovi percorsi di innovazione. La Conferenza G7 rappresenta un’opportunità rilevante per avviare discussioni e scambi tra Paesi con una forte tradizione scientifica e valori comuni». Spiega: «La scelta della Sardegna non è casuale: qui vogliamo creare una nuova grande infrastruttura che potrà aprire nuove frontiere nel campo della conoscenza scientifica».

I fondi

A dare forza alla candidatura italiana un miliardo e 300 milioni di euro di cui 800 milioni di fondi nazionali, il resto regionali. «Stato e Regione marciano di pari passo. La presidente Todde collabora con noi come ha fatto il presidente Solinas quando abbiamo iniziato», sottolinea Bernini. «Abbiamo eliminato ostacoli che potessero frapporsi per la candidatura, come le pale eoliche», aggiunge. E rassicura: «Abbiamo investito più fondi rispetto all’Olanda». Il nord Europa è candidato per l’Einstein sebbene per Bernini Lula sia irrinunciabile. «Continuo a fare politica diplomatica per Sos Enattos», dice anche di fronte all’idea di realizzare due infrastrutture cosiddette a elle, anziché un’unica con triangolo. «Per la comunità scientifica sono opzioni entrambe praticabili, ci sono due scuole di pensiero. La scelta è più tecnica che politica. Io sono disponibile, ma si sappia che il sito migliore è Sos Enattos. Continuo ad avere un piano A, Lula come unica sede. Poi vedremo, si potranno realizzare le condizioni per una doppia elle».

Gli esperti

«L’Einstein è una grande opportunità per la Sardegna, per l’Italia e per tutta la comunità internazionale perché è un luogo straordinario di un impatto ambientale fantastico, dove svolgere una delle ricerche più interessanti sulla fisica fondamentale. Rappresenta anche un impatto scientifico e di innovazione che può far crescere il territorio», dice Maria Chiara Carrozza, presidente del Cnr. Marco Pallavicini, vice presidente dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, ai delegati giunti da tutto il mondo parla di una candidatura italiana «molto forte». Nel mix di ragioni anche la cultura mineraria dell’Isola: «La familiarità con l’attività sotterranea fa sì che una struttura come l’Einstein possa essere ben accolta dalla popolazione». Da scienziato vede bene l’idea dei due rilevatori a mille chilometri di distanza: «La capacità di rilevazione delle onde gravitazionali è superiore a quella di un singolo. Se si fa un rilevatore va fatto in Sardegna, se se ne fanno due uno va fatto in Sardegna».

Ricadute economiche

Luigi Guiso, economista dell’Istituto Einaudi, spiega: «Il progetto, avendo una utilità, ha anche una sostenibilità naturale. Avrà un impatto globale e anche locale. Nella fase di costruzione darà occupazione a duemila-tremila persone l’anno». La presidente della Regione Alessandra Todde esprime la volontà di «riscattare a testa alta questo territorio con una opportunità unica». Spiega: «La Regione ha fatto la sua parte. Ringrazio la ministra Bernini che si è dimostrata lungimirante con il G7 in questa zona e sta portando avanti con passione e forza, assieme a me, questo progetto. È bello quando le istituzioni riescono con un obiettivo unico a lavorare assieme».

