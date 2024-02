«Sos Enattos, miniera di opportunità» 

«La strada per l’Einstein Telescope a me non sembra poi così lontana, dall’ultima volta che ci siamo visti qua. Io porto 950 milioni di euro messi sul tavolo dal presidente del consiglio per Einstein Telescope, più che criticità io vedo solo opportunità». Sono le parole della ministra Anna Maria Bernini tornata a Lula per la seconda volta, a distanza di poco meno di un anno, per incontrare il sindaco e l’amministrazione comunale a sostegno del più grande progetto scientifico che la Sardegna abbia mai ospitato.

La visita

Ad attendere la ministra dell’Università e della ricerca, arrivata intorno alle 11.30, il sindaco Mario Calia, il prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi e il questore Alfonso Polverino, il coordinatore regionale di Forza Italia Ugo Cappellacci, il deputato Pietro Pittalis e il candidato alla presidenza della Regione del centrodestra Paolo Truzzu.

I passi compiuti

«La strada è lunga perché è nel 2025 che decideranno la sede, ma calcolando che stiamo cercando di portare a Lula l’infrastruttura strategica più importante in tema di onde gravitazionali che esista in Europa, non è così lunga». La Bernini racconta puntigliosamente ciò che il Governo sta portando avanti in favore dell’Einstein Telescope. «Un modo per fare della miniera di Sos Enattos la città della scienza e la miniera del futuro e delle nuove opportunità. Porto un posizionamento più saldo in Europa per la nostra candidatura, porto un gruppo operativo che sta facendo uno studio di prefattibilità con una cordata di imprenditori che sta lavorando ai progetti di infrastrutturazione, perché anche di questo ha bisogno il territorio».

Il ritorno

Bernini non si sottrae alle domande dei giornalisti prima di entrare nel palazzo del Comune e incontrare il sindaco in forma privata. Sono passati poco meno di undici mesi dalla sua prima visita al sito di Sos Enattos e proprio in quell’occasione la ministra dell’Università e della ricerca aveva promesso il forte impegno da parte di Roma in favore dell’osservatorio scientifico di ultima generazione affermando: «Il Governo crede in questo straordinario progetto per il quale sono stati già stanziati i fondi per l’avvio dei primi studi di fattibilità». E da allora, come ha ripetuto più volte, confessa di non aver mai abbandonato il progetto dell’Einstein Telescope.

I vantaggi

«I cieli puliti, la zona a bassissimo tasso di sismicità - continua la ministra - sono le condizioni ideali per questo progetto, lo dico io ma, meglio di me, lo ha detto il Nobel per la scienza Giorgio Parisi. Il fatto che il telescopio debba essere sotterraneo fa di Lula il sito migliore rispetto all’opzione olandese e tedesca, dove la massiccia infrastrutturazione rende difficile la captazione delle onde gravitazionali». Un sogno che si avvera? Forse. «Certamente ci stiamo avvicinando a una realtà sempre più solida; abbiamo cominciato a sognare quando c’erano le pale eoliche del governo Draghi, ma il governo Meloni con questo ministero le ha tolte insieme al rischio che Sos Enattos potesse avere delle criticità - incalza la Bernini - stiamo andando in maniera concreta, stiamo aspettando un 2025 che diventi un’opportunità per Nuoro, Lula e la Sardegna».

Infrastrutture

«Qui deve nascere, si deve radicare e deve fiorire (riferito al progetto scientifico) - continua Anna Maria Bernini - e allora sì che si vedranno tante infrastrutture come è successo al Cern di Ginevra nella parte francese, una grande comunità di tecnici, scienziati, tecnologi, studentesse e studenti da tutto il mondo: questa è la grande opportunità che Lula e la Sardegna devono offrire all'Europa e al mondo».

La visita della ministra è proseguita poi con un'assemblea tenutasi a mezzogiorno nella zona industriale del Sologo, dove insieme ai candidati del centrodestra ha incontrato i simpatizzanti del territorio. Anche qui, ha rimarcato l’importanza dell’Einstein Telescope, rafforzando il suo impegno anche nei confronti del polo universitario nuorese.

