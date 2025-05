Sos Enattos, la scommessa per il Nuorese 

Tra i temi toccati a Venezia dalla governatrice Alessandra Todde anche l’Einstein Telescope. «Stiamo creando le condizioni perché le persone che vivono lì, o che non vivono più lì ma che vogliono tornare», ha detto Todde al RegionTalk del Festival delle Regioni, «possano investire in un progetto di vita su quel territorio, possano avere un lavoro e l’accesso al credito per creare nuove aziende, servizi all’altezza di un’area urbana sviluppata, scuole moderne, una rete di trasporti efficace». Dopo aver spiegato che si tratta di un di un progetto internazionale per la costruzione di un nuovo rivelatore di onde gravitazionali di terza generazione e che la Sardegna si è candidata ed è stata scelta per l’ex miniera di Sos Enattos, a Lula, uno dei luoghi sismicamente più “silenziosi” al mondo, la presidente ha illustrato l’obiettivo scientifico dell’Et, che è quello di osservare le onde gravitazionali, increspature dello spazio-tempo previste da Einstein, e di studiare l'universo attraverso questi segnali. È soprattutto sugli effetti sociali ed economici in particolare nel Nuorese che Todde si è soffermata. «Un'infrastruttura unica al mondo», ha detto la governatrice, «che porterebbe nell'Isola una comunità scientifica internazionale, generando ricadute dirette su sanità trasporti, formazione, accoglienza e innovazione». Il progetto ha già ottenuto 350 milioni di euro di fondi regionali e 900 milioni dal Governo, risorse destinate ad avviare le opere infrastrutturali indipendentemente dall'esito della selezione ufficiale, attesa per il 2026. (lo. pi.)

