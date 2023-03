Sos Enattos, esercitazioni in cielo 

La rassicurazione arriva dall’ufficio stampa dell’Aeronautica militare di Roma: «Il Boeing E-3 Sentry Awacs che sorvola la Sardegna sta svolgendo un’attività di addestramento dei controllori, attività che potrebbe ripetersi anche nei prossimi giorni». Il fatto che quell'aero radar capace di scorgere un sottomarino anche a 800 chilometri di distanza sorvolasse per ore anche ieri in tondo proprio sopra Sos Enattos a Lula, sito candidato ad ospitare l’Einstain Telescope, e che il centro della rotta concentrica risultasse praticamente sopra le miniere che poche settimane fa hanno subito un attentato di probabile matrice terroristica, è solo una casualità. Favorita dal fatto che «quella è una delle zone europee autorizzate al volo addestrativo», fanno sapere da Roma. Il fatto che si sia scelto di farla lì potrebbe dipendere proprio dalla libertà delle rotte aeree sui cieli sardi. Insomma le fonti ufficiali escludono ogni tipo di correlazione tra Sos Enattos e quel volo che dopo martedì si è ripetuto anche ieri: l’aereo Nato partito dalla base di Geilenkirchen, nel nord della Germania, a 60 chilometri da Limburg, in Olanda, sito concorrente di Sos Enattos, ha sorvolato nuovamente per ore i cieli della Barbagia.

RIPRODUZIONE RISERVATA