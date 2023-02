«Sos Enattos è l’ideale, presto sarò lì»  

«Bè, forse è esagerato, l’aria che passa attraverso le foglie degli alberi un po’ di rumore lo fa. Comunque, il luogo è assolutamente ideale per realizzare la nostra opera. Lo so perché ho studiato le carte e le immagini. Ma a breve sarò lì, a constatarlo con i miei occhi», dice Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica e tra le personalità più influenti del panorama scientifico internazionale, nominato nei giorni scorsi dalla ministra per l’Università responsabile del Comitato di esperti che supporterà la candidatura italiana per costruire l’Einstein Telescope in Sardegna, a Lula.

Il silenzio di Sos Enattos è forte come quello sulla luna, è così?

«Bè, forse è esagerato, l’aria che passa attraverso le foglie degli alberi un po’ di rumore lo fa. Comunque, il luogo è assolutamente ideale per realizzare la nostra opera. Lo so perché ho studiato le carte e le immagini. Ma a breve sarò lì, a constatarlo con i miei occhi», dice Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica e tra le personalità più influenti del panorama scientifico internazionale, nominato nei giorni scorsi dalla ministra per l’Università responsabile del Comitato di esperti che supporterà la candidatura italiana per costruire l’Einstein Telescope in Sardegna, a Lula.

Professore, spieghi a noi comuni mortali cos’è questo Telescopio.

«Facciamo un piccolo passo indietro: otto anni fa sono state scoperte le onde gravitazionali, che hanno poi permesso di osservare sia buchi neri che stelle di neutroni che si scontravano e producevano delle Supernova. Una scoperta estremamente importante – fatta grazie alla collaborazione di gruppi di ricercatori di due laboratori, Ligo e Virgo, uno americano e uno italiano – che poi ha portato anche all’assegnazione del Nobel, dato agli americani. Ecco, ci si è resi conto che i rilevatori di onde gravitazionali consentono di scrutare tutta una serie di eventi astronomici fondamentali, e questo Telescopio sarebbe molto più sensibile e sofisticato di tutti gli strumenti oggi in funzione».

In cosa consiste?

«Nonostante debba esaminare le stelle, non deve guardare direttamente il cielo: consiste in un tunnel a vuoto lungo trenta chilometri a forma di triangolo equilatero, ogni lato di dieci chilometri, dentro il quale verrebbero messi in isolamento dall’esterno dei rilevatori di vibrazioni che devono essere veramente dovute a onde gravitazionali, e non a qualche attività umana. Ovviamente ci sono tutta una serie di oggetti estremamente complessi che possono fare da schermo, però se si costruisce in un ambiente silenzioso è meglio».

Il progetto è stato inserito nella road map delle grandi infrastrutture tecnologiche della Comunità europea.

«Sì, e al momento ci sono due proposte (ma non è detto che non ne arrivi anche qualcun’altra): una in Olanda, al confine con il Germania, l’altra a Lula».

Nella miniera.

«Partendo dalla miniera, ma non dentro. La miniera è molto importante perché ci permette di vedere come è fatto il suolo in profondità, però il grosso dello scavo sarà indipendente, il triangolo dovrebbe stare 200 metri sotto terra».

Quando andrà a fare un sopralluogo?

«Appena possibile. Il Comitato è stato appena nominato, dobbiamo vederci il 2 marzo, stiamo scrivendo un documento di presentazione e andremo a parlare con il primo ministro, perché serve un appoggio deciso da parte di tutto il Governo».

La Sardegna è meglio dell’Olanda?

«Nella zona di Lula la densità di popolazione è molto bassa, non ci sono rumori ambientali, il terreno – mi dicono i geologi – è di granito, e si può scavare profondamente senza trovare infiltrazioni d’acqua, inoltre l’Isola è uno dei luoghi meno sismici che abbiamo. Insomma, è l’ideale per l’Einstein Telescope».

Però manca di tutto.

«Dall’aeroporto di Olbia è a un’ora di auto, e il “pacchetto” comprende anche una serie di opere, rete viaria e connessioni. Non è compito mio entrare su questo aspetto, Stato e Regione si divideranno i compiti per realizzare tutto ciò che è necessario. Il collegamento tra l’Isola e il resto del mondo è fondamentale. Per costruire il tunnel bisognerà alloggiare cinquemila operai per anni, in seguito si stabiliranno lì 500 ricercatori, le loro famiglie. È chiaro che serviranno tante infrastrutture, non esiste da nessun’altra parte un’opera del genere».

Dunque, ci sarà un impatto economico enorme sul territorio.

«Ecco, un’altra delle cose che farà il Comitato che presiedo sarà chiamare un team di economisti per fare stime precise e dettagliate dei vantaggi che il Telescopio porterà al territorio».

I finanziamenti ci sono già?

«Il Governo si deve impegnare su questo. Il costo totale dell’operazione è intorno ai 2 miliardi di euro, spalmati nell’arco di dieci anni. Un miliardo e 100 milioni per fare l'esperimento lo mettono una decina di Paesi coinvolti scientificamente, il resto, per tutto ciò che serve “a contorno”, scavo compreso, è a carico del Paese ospitante».

Quando sarà fatta la scelta definitiva?

«Il Comitato di questa rete di nazioni si esprimerà alla fine del 2024, e per la decisione, è importantissimo che ci sia l’impegno preciso del Governo italiano».

Scusi, ma non c’è già?

«Allora, il ministero dell’Università appoggia a spada tratta questo progetto, il problema sta nel fatto che anche l’Economia e il primo ministro siano d’accordo. Bisogna avere il via libera dall’alto. E servirà un accordo tra Governo e Regione con su scritto chi deve fare cosa, e con questo andare a Bruxelles a trattare. A livello europeo la partita si gioca, a parte scientificamente, anche al livello intergovernativo. Infatti nel nostro team ci sono quattro scienziati più il segretario generale degli Esteri, l’ambasciatore Ettore Sequi».

E la mobilitazione a livello locale conta?

«Conta per la Regione, per indurla a muoversi e impegnarsi, e conta perché si trasmette il messaggio che l’opera e le persone che la costruiranno e ci lavoreranno saranno bene accette dalle comunità locali».

Il fatto che ci sia lei a capo del gruppo promotore dà forza e prestigio alla nostra candidatura.

«Sì, grazie, ma alla fine “carta canta”, dobbiamo presentarci in Europa con i documenti migliori e gli impegni più validi, e valutare attentamente quale potrà essere la strategia vincente».

© Riproduzione riservata