«Sos Enattos a forte rischio speculazioni» 

Il tesoro della miniera dismessa di Sos Enattos adesso fa gola a tanti e i segreti del sito saranno svelati grazie al lavoro di ricerca avviato per sostenere e preparare la realizzazione della grande infrastruttura sotterranea Einstein Telescope. Per questa ragione i Carabinieri del Noe (gruppo specializzato dell’Arma e articolazione del ministero dell’Ambiente) indagano sulla attività di caratterizzazione di fanghi e acque di falda e sulla stessa destinazione finale dei materiali. Il sito deve essere monitorato e protetto da intrusioni indebite e da speculazioni che potrebbero nascondersi sotto la veste di attività scientifiche. È questo uno dei temi centrali dell’operazione condotta dai militari in collaborazione con altre articolazioni dello Stato.

Riflettori su Sos Enattos

Dopo il sopralluogo della settimana scorsa e le acquisizioni documentali, il personale dell’Arma sta passando al setaccio posizione e attività già svolte a Sos Enattos da operai, ricercatori, scienziati, dipendenti delle Università di Milano Bicocca, Firenze e Sassari. In particolare sulla caratterizzazione dei fanghi e del materiale che viene estratto (anche con i carotaggi) dal sito minerario. I dati che vengono ricavati dalla caratterizzazione e da altre attività (estrazione di materiale sino quasi a 500 metri di profondità) vengono considerati molto preziosi e utili per attività economiche estremamente redditizie. I militari si stanno occupando del trattamento, della destinazione e dell’uso dei dati e delle operazioni (finanziate con fondi pubblici) necessarie per ottenerli. È una attività molto delicata, le domande alle quali devono rispondere gli investigatori sono diverse: quale sarà la destinazione del materiale già a dimora e di quello estratto a Sos Enattos; quali sono i livelli di contaminazione; chi avrà accesso ai dati e come saranno usati i fondi pubblici per le attività già finanziate. Si parla di corposi interessi legati alla eventuale presenza di Lantanio, Cerio, Praseodimio, Samario e Neodimio (materie prime critiche). Diversi stati, anche extra Ue, stanno seguendo quanto avviene a Sos Enattos, non solo per lo straordinario valore strategico del progetto Einstein Telescope.

La Regione

Dopo la visita dei militari del Noe di Sassari a Sos Enattos, gli uffici regionali (e a quanto pare anche la giunta guidata da Alessandra Todde) hanno avviato verifiche per inquadrare esattamente la situazione. La società Igea spa, controllata dalla Regione, è infatti la protagonista delle attività di caratterizzazione sismica del sito.

