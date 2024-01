Sos della minoranza: «Iniziare subito le disinfestazioni» 

«Programmare la disinfestazione contro blatte, zanzare e topi, prima che sia troppo tardi». Lo chiedono in un’interpellanza congiunta, Valentina Picciau, Ivano Argiolas e Andrea Zucca di “Pauli Monserrato-La svolta” e Massimiliano Cao del M5S. «Come indicato dalle linee guida delle più grosse aziende di disinfestazione d’Italia, il periodo migliore per farlo è l'inverno, poiché le blatte depositano le uova solitamente in autunno».

I consiglieri dicono che sono già stati visti topi non solo in campagna ma anche nel centro storico, e vari cittadini si sarebbero lamentati di esserseli trovati in casa. «La parte bassa di via Riu Mortu, in direzione della rotonda Is Ponti Paris, è un’area umida nella quale, tranne la zona dell’ex Comparto 8, c'è una vegetazione che favorisce la nidificazione delle zanzare», denunciano Picciau, Argiolas, Zucca e Cao. «Una situazione simile c'è nella zona di via Caracalla e via Porto Botte, nelle località Su Tremini, S’Ecca e s’Arena e in quasi tutto il territorio». E concludono: «I cittadini devono potersi affacciare al balcone e uscire in cortile senza essere assaliti dagli insetti, così come frequentare le aree verdi senza doversi trovare case e strade invase da blatte o roditori. Vogliamo sapere quando, come e se si interverrà preventivamente per ridurre la proliferazione e mettere trappole per topi agli angoli delle strade».

