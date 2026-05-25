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Mogoro.
26 maggio 2026 alle 00:19

Sos dei Volontari Marmilla 

Il presidente: «Senza forze nuove sarà impossibile aiutare tutti» 

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Anni addietro si era arrivati anche a 50 unità, ora le persone impegnate sono 20 di cui 10 per il 118. E allora, visti i numeri non proprio confortanti soprattutto per garantire un futuro, dall’associazione Volontari Marmilla di Mogoro, al servizio non solo del paese ma di tutto il territorio, parte l’Sos per l’impegno e la collaborazione attiva da parte dei cittadini.

Il territorio

Nata nel 1992 e da oltre trent’anni punto di riferimento per un’area vasta e tanti paesi, gli attuali responsabili lanciano un appello affinché arrivino forze fresche per poter continuare a garantire servizi essenziali. Il sodalizio garantisce d’altronde una serie di servizi davvero importanti. Assicura infatti ogni giorno il trasporto sanitario di persone disabili o anziane per ricoveri, dialisi, visite, dimissioni, riabilitazioni e trasferimenti tra strutture, oltre a svolgere un ruolo fondamentale di emergenza del 118. Oggi però i numeri non bastano più. «Sulla carta siamo circa trenta - spiega il presidente Francesco Cancedda -, ma operativi molto meno della metà, e per le esigenze che ci sono è dura andare avanti». Da qui l’invito alla popolazione. La richiesta è chiara: servono altri volontari, soprattutto giovani, perché per guidare l’ambulanza del 118 non si possono superare i 70 anni. Ma c’è spazio anche per chi è appena andato in pensione e ha tempo da dedicare agli altri. «Più siamo, meglio è – sottolinea il presidente – perché ci chiamano da diverse zone limitrofe e noi non vogliamo dire no a nessuno».

La formazione

L’associazione è pronta a formare gratis chiunque voglia mettersi in gioco. «Per avere informazioni su cosa fa un volontario – aggiunge il presidente – i cittadini possono trovarci nella nostra sede di via Velio Spano. Un invito a tutta la comunità, perché senza nuovi volontari un servizio prezioso rischia di non poter più rispondere ai bisogni del territorio, considerato che le richieste e il lavoro nel tempo sono aumentati in modo esponenziale arrivando a 400 interventi all’anno: in una zona interna con una popolazione dall’età media molto elevata - osserva Cancedda - è superfluo sottolineare come intervenire velocemente sia determinante per salvare tante vite umane».

RIPRODUZIONE RISERVATA

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