Sos dei residenti: «Liquami nell’androne situazione indecente»  

Nessuna traccia di operai nelle case popolari di Monte Gurtei. Questa volta il problema non riguarda i lavori del Pnrr, avviati e di nuovo in stallo. A far esplodere la protesta dei residenti è una situazione grave e urgente: un tombino malfunzionante da tempo provoca una pesante emergenza igienico-sanitaria in via Porto Torres, al civico 3. A denunciarlo Maria Sanna, residente al primo piano dello stabile che ospita quattro famiglie. «Questa situazione va avanti da anni - spiega -. Io sono un’affittuaria del Comune, pago regolarmente il canone, ma qui nessuno interviene». Il problema riguarda due pozzetti situati nell’androne del palazzo, da cui fuoriescono liquami maleodoranti che rendono difficile, se non impossibile, l’accesso alle scale. «Comune e Abbanoa si sono rimbalzati la responsabilità - continua Sanna - ma il pozzetto non si trova dentro l’appartamento: è nell’ingresso, uno spazio comune. Ogni volta che devo uscire di casa è un incubo». Gli inquilini sono accusati di gettare materiali impropri negli scarichi. Ma la residente va oltre: «Non è il mio caso. Qui devono intervenire e risolvere una situazione indecente, quel tombino non può stare lì, mi tiene prigioniera in casa».

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