Sos dall’Avis: «C’è bisogno di sangue» 

Torna a farsi sentire, come ogni estate, l'emergenza sangue. Che in Sardegna si fa più pressante a causa del calo delle donazioni e, di contro, di una maggiore richiesta. L'Avis comunale di Tortolì, presieduta da Luca Russo, lancia un appello ai donatori: «Il centro trasfusionale ha bisogno di sangue. Sappiamo che siamo sotto Ferragosto ma urgenze e talassemici non vanno in vacanza».

Meglio prevenire

Fortunatamente non c'è ancora una vera emergenza al centro trasfusionale di Lanusei ma le riserve rischiano di non essere sufficienti per questo periodo. Per scongiurarla quindi bisogna andare a donare. Come è noto il sangue non si produce in laboratorio e l’unico modo per ottenerlo è attraverso le donazioni volontarie e gratuite. L'Avis provinciale Ogliastra presieduto da Luciana Mirai, conta otto sezioni Talana, Villagrande, Lanusei, Perdasdefogu, Jerzu, Bari Sardo, Tertenia, Tortolì. Nonostante l'infaticabile lavoro fatto dai volontari dell'Avis in tutta l'Ogliastra, che organizzano mensilmente le uscite con l'autoemoteca, la carenza di sangue in questo periodo si fa sentire.

La campagna

L'autoemoteca dell'Avis di Villagrande ieri mattina ha raccolto ben 31 sacche di sangue, mentre la settimana scorsa a Tortolì ne seno state raccolte 26 sacche, è andata bene a Urzulei, con 24 sacche.

Campioni di solidarietà

el 2023 il centro trasfusionale dell'Asl Ogliastra ha raccolto 2768 donazioni, dieci per cento in più rispetto al 2022. Un risultato possibile grazie al cuore dei cittadini e alle Avis territoriali. La sensibilità dei cittadini c'è ma bisogna fare di più. L'appello quindi è di andare a donare anche all'ospedale di Lanusei e non aspettare esclusivamente le uscite dell'automateca. L'invito dunque è quello di prenotarsi al numero 0782- 490229 e recarsi a donare in ospedale a Lanusei. Intanto è stata organizzata un'altra uscita con l'autoemoteca, ad Arbatax in via Lungomare il 13 agosto, dalle 8 alle 11:30. Indispensabile la prenotazione contattando il numero 3701281311. Possono donare tutte le persone in buona salute di età tra i 18 e i 65 anni e con un peso non inferiore a 50 chili. «Un gesto semplice che può salvare la vita di tante persone» ricordano dall'Avis. Otre a compiere un'azione di enorme valore, i donatori possono monitorare costantemente il proprio stato di salute in maniera tempestiva, costante e gratuita: dopo il prelievo, riceveranno a domicilio il risultato completo delle analisi.

