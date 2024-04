Sos dalla colonia felina sotto sfratto 

Pochi giorni di tempo per trovare una nuova sistemazione ai gatti della colonia felina di via Colombo. Lì dove Agnese Vargiu, volontaria di Selargius, accudisce ogni giorno i suoi adorati mici trovati per strada. «Da domenica prossima non potremo più stare qui, la proprietaria ha venduto il terreno», spiega la donna che lancia un appello al Comune: «Chiedo di aiutarmi, serve uno spazio dove poter trasferire i gatti e continuare ad accudirli in sicurezza».

Colonia sfrattata

La sua missione da gattara è iniziata oltre vent’anni fa. «Da due anni una parte della colonia si è stabilizzata in questo terreno, con l’autorizzazione della proprietaria che mi ha consentito di usarlo», racconta durante una delle sue tappe quotidiane nel rifugio dei gatti al confine con Quartucciu. «La colonia», precisa, «è regolare, qui ci sono anche gatti portati dal canile in convenzione con il Comune, che non avendo spazi ha chiesto in più occasioni la mia disponibilità». Un’area recintata con cancello, dove la donna ha ricavato anche una sistemazione precaria per le cucce in un angolo del terreno. «Questo è diventato il punto di riferimento dei gatti della colonia, qui sanno di trovare acqua e cibo ogni giorno», spiega la volontaria.

Oltre alla colonia di via Colombo, la donna ospita anche alcuni gatti malati nella sua abitazione nella periferia della città. “In casa tengo gli animali disabili e deboli, quelli che hanno bisogno di assistenza continua”, spiega, “gatti, ma anche cani. Cure, cibo e sterilizzazioni, fatte regolarmente nelle cliniche veterinarie, sono a spese mie e di chi mi aiuta con donazioni spontanee”.

L’ultimatum è per domenica. «La proprietaria ha deciso di vendere il terreno, giustamente», precisa, «non mi lamento di questa scelta che è lecita e comprensibile. Io fra pochi giorni però mi ritroverò senza uno spazio adeguato per questi gatti che per per me sono come figli, pezzi del mio cuore che devo riuscire a sistemare senza che corrano pericoli. Per qualcuno di loro, almeno quelli più fragili, ho trovato un posto dove portarli, ma non per tutti».

L’appello

Da qui l’appello di Vargiu alle istituzioni: «Ho bisogno di un terreno, recintato e chiuso, dove poter spostare e accudire questi gatti per il tempo che rimane a ciascuno di loro. Non chiedo un aiuto economico, solo un pezzo di terra».

Richiesta indirizzata al Comune. «Abbiamo contattato subito la Asl con cui stiamo facendo le opportune verifiche per capire come muoverci», spiega la vicesindaca Gabriella Mameli che assicura: «Faremo tutto quello che è di nostra competenza».

