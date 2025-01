Sos dalla centrale del 118: le ambulanze sono tutte ferme 

«Mandiamo una lettera alla Prefettura, devono intervenire: così è impossibile andare avanti. Non abbiamo ambulanze da inviare a chi ne ha bisogno». La voce arriva dalla centrale operativa del 118 di Cagliari, cuore e mente della gestione del servizio di soccorso per tutta la Sardegna del sud. A parlare è il medico di turno, che ieri pomeriggio aveva a che fare con un’emergenza dopo l’altra, ma non c’erano più mezzi né operatori disponibili: «Gli equipaggi sono tutti bloccati negli ospedali: nei pronto soccorso trattengono le barelle delle ambulanze perché, dicono, nei reparti non ci sono letti sufficienti per i ricoveri», prosegue il medico, «solo che così non possiamo aiutare chi ci chiama». Una giornata sfortunata, quella di ieri? «Macché», è la risposta, «era cosi anche il giorno prima. E il precedente. Sta succedendo di continuo».

Ed eccola, l’altra campana. La visione di chi gestisce un settore cruciale. Di fronte a certe chiamate non si può chiedere di aspettare: il rischio è che ci scappi il morto, senza assistenza. Dal Pronto soccorso del Brotzu, nei giorni scorsi, il primario Fabrizio Polo aveva spiegato il suo punto di vista: l’ospedale è sotto pressione, nei reparti spesso non ci sono posti, quindi i pazienti devono aspettare. Non possono rimanere a terra e senza assistenza, ma l’organico è insufficiente: così, per ragioni di sicurezza, è necessario che a vegliarli rimangano gli operatori del 118 che li hanno trasportati. La loro attesa dura ore e ore. Anche giornate intere. Se succede per un equipaggio, poco male. Ma se nei piazzali restano ferme anche quindici ambulanze alla volta, e succede, il sistema va in tilt: non si può intervenire nemmeno se la chiamata arriva per un caso grave. Perché non c’è nessuno da inviare sul posto. E ieri pomeriggio la situazione era questa: di stallo totale. Da qui la richiesta intervento della Prefettura: finora è informale, quasi uno sfogo di chi non vuole restare impotente di fronte alle richieste di aiuto. Ma non è escluso che a breve la doglianza possa essere trasferita in una comunicazione ufficiale.

Le tensioni tra ospedali e centrale dell’Areus ormai sono quotidiane. Da una parte c’è chi spinge per far “sbarellare” i pazienti e liberare gli equipaggi. Dall’altra c’è chi fa i conti con le ondate di malati e infortunati e non sa più dove ricoverarli. In mezzo manca la sanità territoriale, quella dei piccoli ospedali periferici e delle guardie mediche, che dovrebbe fare da filtro: l’utenza si riversa tutta su Cagliari.

E non è detto che la soluzione sia a portata di mano. L’Ares aveva indetto una gara d’appalto per la gestione del servizio di guardia medica attiva, per reclutare medici a gettone da schierare nei vari piccoli pronto soccorso, per occuparsi dei codici minori e alleggerire il carico di lavoro dei colleghi delle aziende sanitarie. Il bando scadeva a settembre, l’aggiudicazione non c’è ancora.

