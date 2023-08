Sos da Fermo:  salvate la casa  di Joyce Lussu 

“Ho più ricordi che se avessi mille anni”, scrive Emilio Lussu, richiamando Baudelaire, nell’esergo di “Un anno sull’altipiano”. Tantissimi ricordi, di lui e di Joyce, la compagna di una vita tra fronti e frontiere, sono custoditi nella dimora ottocentesca di Fermo, nelle Marche, casa della stessa Joyce (morta nel 1998) e della sua famiglia. La casa ora è in vendita. In tanti, dalla Sardegna (in primis il nipote Tommaso, che vive ad Armungia) e dalle Marche, temono che vada disperso un grande patrimonio di memorie e valori. Per questo è scattata una mobilitazione a cui i social hanno dato vigore. La scrittrice Silvia Ballestra, che a Joyce Salvadori Lussu ha dedicato una densa biografia: «In queste pareti tutto parla di lei, di Emilio, delle Marche e della Sardegna e anche di Giacinta e Guglielmo Salvadori. Una casa piena di fascino e storia. Bisogna salvarla. Deve tornare ad essere uno spazio di incontri, cultura e riflessione». Prendono posizione anche i parlamentari Francesca Ghirra, Irene Manzi e Francesco Verducci (che in un’interrogazione al ministro della Cultura chiedono “quali iniziative intenda assumere per tutelare casa Lussu”), il presidente della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, Valdo Spini, e Nadia Urbinati, docente di scienze politiche alla Columbia University di New York. “La dimora – dicono - è un patrimonio che andrebbe preservato e destinato a tramandare la memoria e l’operato di Joyce, ospitando un Centro studi”. ( )

RIPRODUZIONE RISERVATA