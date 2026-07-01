Sos Corriolos, un ballo sul set 

Nuova avventura per il gruppo delle maschere antiche di Neoneli, Sos Corriolos. Alcuni componenti nei giorni scorsi hanno preso parte alle riprese del film “Scarpe nascoste”, una pellicola sul tema dell’immigrazione che il regista italo-svizzero Rolando Colla sta girando tra Sardegna e Svizzera.

Il film è ambientato negli anni Sessanta. Il centro storico di Giave è stata la location scelta per girare le immagini dei balli di carnevale dove, insieme ad altri gruppi di maschere, sono stati protagonisti Sos Corriolos di Neoneli. Indossando abiti civili degli anni Sessanta, hanno preso parte anche alla scena di un funerale in chiesa. «Aver fatto parte del film è stato davvero emozionante, specialmente perché tratta dell’immigrazione, un tema fortemente identitario per la Sardegna compreso quello di Neoneli», commenta il presidente di Sos Corriolos Alessandro Cossu.

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