Sos Corriolos a Venezia «Ribalta nazionale per il paese» 

In piazza San Marco a Venezia ci sarà un po’ di Sardegna. Saranno infatti protagoniste le due maschere di Neoneli. Lunedì 3 ci saranno “Sos Corriolos” e “Sa Maschera ‘e cuaddu”. Una notizia che ha suscitato grande interesse ed emozione: ne hanno parlato ieri a Cagliari presso l’assessorato regionale al Turismo il presidente regionale dell’Unione nazionale Pro Loco d’Italia, il sindaco e consigliere regionale Salvatore Cau e la presidente della Pro Loco Giulia Deiana. Non ha dubbi il primo cittadino sulla bontà dell’iniziativa che porterà alla ribalta nazionale le due antiche maschere. «Un motivo di grande orgoglio ed è frutto di un lavoro che va avanti da parecchio tempo – spiega Cau –.Un lavoro in simbiosi fra Amministrazione comunale, Pro loco, associazione Sos Corriolos e associazione Sa Maschera ‘e Cuaddu. Oltre l’aspetto culturale c’è anche un ritorno economico con l’interesse turistico che suscita e con la promozione dei prodotti del territorio. Un’occasione si avrà anche il 16 marzo con Ritus calendarum e quanti raggiungeranno Neoneli avranno la possibilità di conoscere il paese e i suoi prodotti. Siamo sulla buona strada per il riconoscimento del carnevale storico e stiamo per raggiungere i 15 anni di attività». Intanto, A Maimone di Samugheo e su Carrasegare Ulesu di Ula Tirso hanno ottenuto dalla Regione il riconoscimento e sono stati finanziati rispettivamente per 30 mila e 15 mila euro. ( a. o. )

RIPRODUZIONE RISERVATA