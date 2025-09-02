VaiOnline
Paulilatino
03 settembre 2025 alle 00:30

Sos chinaos,  palio da oscar 

È stato su chinau di Benalonga Pangulieri, capitanato da Antonello Demurtas, noto Sansino, a portare a casa la vittoria della 24ma edizione del Palio de Sos Chinaos. Un successo grazie alla prova del fantino Giovanni Sotgia in sella a Dark Mary. Sotgia, plurivincitore nelle passate edizioni, si conferma protagonista indiscusso di una corsa che è insieme competizione, tradizione e spettacolo. Secondo quanto anticipato dal sindaco durante l’assegnazione della posizione dei cavalli al canapo, conclusi i lavori al galoppatoio, la struttura sarà affidata al Circolo ippico paulese. «Guardiamo a questo futuro con fiducia e determinazione- sostiene il presidente Claudio Bruno -. Già da questa edizione abbiamo iniziato ad investire su comunicazione e promozione, con l’obiettivo di aprire la strada a prospettive che vedono nel Palio un volano non solo sportivo e culturale». (a. o.)

