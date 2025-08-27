Sos cantores “guide” tra le chiese del paese 

Sos Cantores de Garteddi in un concerto itinerante in occasione della Festa del Borgo. Il 30 agosto il coro proporrà la nona edizione del concerto itinerante dal titolo "Ecresias". Si partirà al tramonto dalla chiesa di San Pietro per proseguire lungo il borgo reso celebre dal romanzo Canne al vento della scrittrice premio Nobel Grazia Deledda. Il paese, è oggi conosciuto anche per la sua singolare tradizione orale che anima i vari periodi dell'anno liturgico e le principali funzioni religiose, prestando particolare attenzione per i riti della Settimana Santa, in cui Sos Cantores de Garteddi si trovano intimamente coinvolti. Il percorso abbraccerà le principali chiese di "Galte", alla scoperta della storia religiosa e antropologica. Un viaggio guidato dall'armonia e dall'ascolto. «Una storia antica, di almeno 400 anni - afferma il presidente dell’associazione Sos Cantores de Garteddi, Davide Murreddu - dove devozione e identità si intrecciano. Questo è anche un invito rivolto al turista o al visitatore per scoprire il nostro paese in quei periodi dell’anno dove la nostra comunità ancora pulsa di fede popolare e sincera devozione. Galtellì può offrire momenti di identità e cultura radicate nella sua storia». (g. pit.)

