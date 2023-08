"Sa Essida de sos Candhaleris”, l’uscita dei candelieri, si svolge a Nulvi oggi in onore della Vergine Assunta. I Candelieri, grandi ceri con la caratteristica forma a tabernacolo, vengono portati a spalla dai rappresentanti dei gremi che a Nulvi sono tre, quello degli agricoltori, degli artigiani e degli allevatori. La tradizionale processione parte dalla chiesa di San Filippo Neri, dove i candelieri vengono conservati durante l’anno, per arrivare fino alla Chiesa dell’Assunta. Videolina seguirà tutta la processione con una lunga diretta a partire dalle 17.30. In studio con Franco Ferrandu ci sarà don Francesco Tamponi, responsabile dei Beni Culturali della Diocesi di Tempio-Ampurias mentre Maria Grazia Ledda curerà i collegamenti.