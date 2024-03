«Sorveglianza speciale senza agenti» 

Condannato per terrorismo, ha girato 15 carceri dove ha sempre mostrato comportamenti incompatibili con le più elementari regole di convivenza. Per questo è sottoposto ad un regime di sorveglianza speciale che impone sia guardato a vista da tre agenti. Una situazione incompatibile con le attuale forze assegnate al carcere di Badu ’e Carros, dove da mercoledì il marocchino è detenuto. Il personale, infatti, con la carenza di organico esplosa con l’evasione di Marco Raduano, è insufficiente. Il vicesegretario regionale dell’Uspp, Libero Russo, ha segnalato la vicenda ai vertici dell’amministrazione penitenziaria. «Desta incredulità e sgomento la decisione, presa dal Dap e dal Provveditorato della Sardegna, di trasferirlo a Nuoro. Ad oggi, nonostante gli sforzi delle altre amministrazioni dello Stato, le esigenze della casa circondariale continuino a non essere prese in considerazione dai nostri vertici. Il personale è insufficiente a garantire il minimo standard di ordine e sicurezza». Per Russo «distogliere unità di personale dal lavoro nelle sezioni ordinarie per destinarlo alla sorveglianza particolare è una scelta tanto illogica quanto pericolosa». Per l’Ussp «o si rinuncia a trasferire nuovi detenuti a Nuoro, oppure si innesta nuovo personale per ripristinare gli standard minimi di sicurezza».

