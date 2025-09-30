Sorveglianza continua sulle specie a rischio 

Cos’è la sorveglianza integrata?

La West Nile è endemica in Sardegna dal 2011. Le azioni da attuare, in ottica “One health” di sorveglianza sono per gli animali, l’uomo e gli insetti vettori (zanzare del genere Culex). Gli equidi e l’uomo non possono, se infettati, trasmettere la malattia. Le azioni sono la sorveglianza clinica negli equidi, nei casi di sintomatologia nervosa, la sorveglianza entomologica, quella sugli uccelli selvatici, catturati o ritrovati morti e la sorveglianza dei casi umani. L’IZS della Sardegna è deputato alla ricerca del virus o degli anticorpi negli animali e nelle zanzare (monitoraggio entomologico), con oltre 100 trappole .