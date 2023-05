Sorveglianza: attivate quattro nuove telecamere 

Quattro nuove telecamere completano il progetto di videosorveglianza, in tutto venticinque occhi elettronici installati lo scorso anno nel centro abitato di Arbus. A disposizione del Comune ci sono 28 mila euro per sorvegliare altri siti di particolare importanza. Si parte dall’area pedonale Sa Patta, all’uscita del paese verso la Costa Verde, dove, nonostante i divieti di transito, le macchine continuano a sfrecciare a tutta velocità. Una telecamera è prevista sulla spiaggia di Piscinas, nei pressi dell’area parcheggio. Due invece verranno posizionate nella pineta comunale.

«La scelta - dice il sindaco Paolo Salis - è caduta su questi punti perché ultimamente sono i più esposti ad atti vandalici e al mancato rispetto della segnaletica verticale e orizzontale. In un anno abbiamo raddoppiato l’impegno sul fronte della sicurezza, con un investimento complessivo di 120 mila euro. Abbiamo verificato che le telecamere da sole non scoraggiano né vandali né ladri, l’impegno pertanto è che i nostri agenti siano messi nelle condizioni di visionare le immagini per poi multare gli autori dei danni, compatibilmente con le direttive stabilite dal Garante per la privacy”. (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA