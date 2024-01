Soru: «L’autonomia differenziata dividerà l’Italia» 

«Salvini arriva qui in Sardegna due giorni dopo l’approvazione al Senato dell’autonomia differenziata, che se passerà alla Camera taglierà l’Italia in due». Lo teme Renato Soru, candidato presidente della Coalizione sarda. Ieri a Sassari, alla presentazione dei candidati della lista, l’ex presidente della Regione ha detto che le regioni del nord ricche riceveranno tanti finanziamenti e il sud in attesa di sviluppo resterà nella propria condizione. «La Regione deve vigilare sulla propria Autonomia», aggiunge Soru, «vogliono decidere tutto a Roma».

Oggi a Cagliari

Intanto, il fondatore di Tiscali che vuole riconquistare Villa Devoto prosegue gli appuntamenti della sua campagna elettorale, in vista del voto fissato per il 25 febbraio. Stamattina Soru sarà a Cagliari per presentare ai giornalisti e alla cittadinanza la lista di Progetto Sardegna per la circoscrizione elettorale di Cagliari. L’appuntamento è per le 11 nella sala M2 del Teatro Massimo, in via De Magistris.

Via alla campagna

È invece domani l’apertura ufficiale della campagna elettorale della Coalizione Sarda, che ha scelto la diga Santa chiara di Ula Tirso. Appuntamento alle 11 sulla Provinciale 11, al chilometro 40 a Cantinedda. Perché la diga? «Fu la prima, grande opera idraulica della Sardegna», spiega il candidato presidente Renato Soru, «progettata da Angelo Omodeo e costruita con l’apporto di sedicimila operai sardi. Accanto fu costruita anche la prima centrale idroelettrica sarda. Cento anni fa questa grande opera ingegneristica ci portava finalmente nel ventesimo secolo e nella modernità. Un secolo dopo siamo rimasti di nuovo indietro, ma abbiamo davanti la straordinaria opportunità di metterci allo stesso livello delle altre regioni d’Europa grazie ai fondi straordinari dell’Ue».

L’incontro col Wwf

Lo stesso Soru ha partecipato ieri, all’ex Manifattura di Cagliari, a un’iniziativa del Wwf: «La Regione potrebbe gestire i parchi nazionali sardi», ha detto, prima di presentare la sua visione dell’ambiente come risorsa sostenibile per lo sviluppo: «Per me tutta la Sardegna è un’area protetta e vogliamo renderla l’isola verde di Europa e Mediterraneo.

Dimensionamento scuole

Soru ha risposto all’appello del sindaco di Seui, Fabio Moi. «Ho appreso del presidio permanente di famiglie, docenti e studenti dell’Istituto globale Filiberto Farci di Seui contro la chiusura e accorpamento con altri istituti distanti. La preoccupazione per le conseguenze del dimensionamento scolastico è una costante ovunque io vada. L’istruzione e la conoscenza sono al centro del mio progetto politico. Condivido anche le preoccupazioni per l’assistenza sanitaria».

