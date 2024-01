Soru lancia Progetto Sardegna: «Siamo la nuova forza regionale, i partiti nazionali sono ambigui» 

«In Sardegna non abbiamo bisogno del governo di Truzzu e non abbiamo bisogno del governo di Todde: (dell’uno) sappiamo come amministra, (dell’altra) sappiamo cosa si nasconde dietro l’alleanza (col Pd che l’ha portata alla candidatura). Di Truzzu e di Todde conosciamo tutto quello che non saranno capaci di fare». Renato Soru chiude così i suoi trentatré minuti di arringa politica al Teatro Massimo di Cagliari, dopo che i venti candidati di Progetto Sardegna nel collegio del capoluogo si presentano agli elettori.

La mattinata

Gli aspiranti onorevoli si assumono l’onere di ribadire l’impegno programmatico: dalla sanità alla cultura, dai trasporti all’energia. Il leader della Rivoluzione gentile, invece, traccia l’identikit dei suoi avversari politici. Truzzu lo rappresenta come l’estensione di «un Governo che quotidianamente penalizza coi fatti la Sardegna, a cui vengono tolti soldi e competenze»; la Todde è considerata l’emblema «di un movimento che si è fondato sul populismo e sul giustizialismo usando anche un linguaggio escludente».

Il nuovo partito

Soru intesse il suo discorso intorno alla seconda vita di Progetto Sardegna, il movimento col quale nel 2004 vinse le Regionali insieme all’Ulivo. Insieme a quel centrosinistra tradizionale di cui non rinnega nulla, anzi: «Entrammo nel Pd perché avevamo creduto in quella sfida più grande». Oggi, però, «c’è di nuovo bisogno di una storia diversa rispetto a quella che ci stanno proponendo i partiti nazionali. Certamente fondamentali per la partecipazione democratica, come prevede la Costituzione, ma serve qualcosa di più vicino ai sardi. Oggi non presentiamo una lista, piuttosto un nuovo partito sardo. Con ragionamenti, cuore, ambizioni e orizzonti nell’Isola».

Sul centrodestra

Truzzu e Todde, per Soru, sono avversari allo stesso modo. Cambiano solo le note politiche. Sul sindaco di Cagliari dice: «L’hanno scelto a Roma, il vertice a Palazzo Tirso era la finzione». «L’ha scelto la Meloni, per questo Truzzu mai sarà libero di opporsi alle decisioni della premier, nemmeno se la Sardegna venisse scelta come deposito per le scorie nucleari. Anche sulle troppe servitù dovrà tacere». «Di Truzzu non si conosce neppure il progetto con cui si candida a governare la Regione».

Sul Campo largo

Soru bolla la Todde come «calata dall’alto. Per dividersi le regioni», è la stoccata contro l’accordo Conte-Schlein, «anche il Pd ha rinunciato a far esprimere i cittadini, chiedendo a tutti noi di votare turandoci il naso. La Todde non conosce la Sardegna e da candidata imposta anche lei non è libera. E non ha nemmeno idee originali. Ma la Sardegna non ha bisogno di ambiguità, semmai servono certezze e una visione chiara per il futuro».

La Coalizione sarda

Soru spiega infine che la “sua” nuova creatura politica «è nata per una porta chiusa (quella delle Primarie, ndr), ma «si è aperto un portone, un percorso molto promettente». L’alleanza per il 25 febbraio, dunque, non finirà con le urne. Dal vocabolario politico scompare però la parola indipendentismo. Almeno al teatro di Cagliari Soru non la pronuncia mai. Nel nuovo linguaggio ci sono le parole «regionalismo» e «civismo». Che ai sardi non fanno paura. Un linguaggio “gentile”, proprio come nella rivoluzione soriana.

RIPRODUZIONE RISERVATA