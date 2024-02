«Soru il candidato migliore per la Sardegna» 

«Non l’abbiamo scelto noi, ma credo che Soru sia il candidato migliore». Lo ha ribadito Carlo Calenda a Cagliari, ultima tappa del suo tour di due giorni nell’Isola. «È il più serio», ha aggiunto il leader di Azione in una sala del T-Hotel dopo aver presentato il suo libro “Il Patto. Oltre il trentennio perduto”. Quanto agli altri, «non per il candidato, ma con la classe dirigente della destra c’è l’apocalisse, e l’avete già sperimentata». Sul Campo largo, «penso che mettere il Movimento Cinquestelle alla guida di una Regione complessa sia rischioso. D’altra parte i romani hanno messo il M5S alla guida di Roma. E Roma, che è sopravvissuta agli Unni, ai Galli e ai Goti, quasi non è sopravvissuta a Raggi». Quindi, «vado per esclusione, io non ho candidato Soru, noi di Azione abbiamo detto ok solo dopo. Oltretutto lui ha proposto le primarie sulle quali Elly Schlein è favorevole. Ma non in questo caso».

Il nodo spesa

E perché? «Perché il Pd si è fatto imporre il candidato M5S? Perché cedere la Sardegna ai primi che passano? È un po’ come il gioco del risiko che funziona a seconda del valore dei territori, e loro vogliono son disposti a cedere la Sardegna e qualcos’altro al posto del Piemonte». Sicuramente, ha spiegato Calenda, «questo non è un buon sistema».

Sul futuro della Sardegna, a fare la differenza «sarà la capacità di spendere i soldi. Nell’Isola si spende circa il 25% dei fondi ordinari della programmazione europea, e a occhio si spenderà il 15/20% del Pnrr. Serve dunque qualcuno che abbia gestito nella sua vita qualcosa di successo. E per questo abbiamo deciso di appoggiare l’ex governatore».

